Regarder Espanyol - Real Madrid : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Espanyol Barcelone vs Real Madrid

Leader de Liga, le Real veut enchaîner face à un Espanyol en lutte pour le maintien. Une affiche déséquilibrée sur le papier, mais gare au piège !

En quête d’une 16e victoire en Liga cette saison, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone ce samedi soir. Leader du championnat avec 49 points, la Maison Blanche veut conforter son avance de quatre points sur l’Atlético Madrid. De son côté, l’Espanyol lutte pour son maintien, occupant la 18e place avec 20 points, à une unité seulement de la zone de sécurité.

L’Espanyol, le souffre douleur préféré du Real

Promu en Liga via les barrages de la Segunda División, l’Espanyol savait que cette saison serait compliquée. Pour l’instant, l’objectif du maintien reste atteignable, mais le club catalan ne peut plus se permettre de faux pas.

Si les hommes de Manolo González n’ont perdu qu’un seul de leurs six derniers matchs, ils n’en ont remporté qu’un seul sur cette période, contre un autre relégable, Valladolid. Un manque de régularité qui les empêche de sortir de la zone rouge.

Toutefois, les Periquitos restent solides à domicile : ils sont invaincus chez eux en Liga depuis fin octobre, ce qui leur donne un léger espoir face aux champions en titre. Mais leur bilan face au Real Madrid fait froid dans le dos : ils ont perdu leurs quatre dernières confrontations face aux Merengues, dont un cinglant 4-1 à l’aller. Leur dernière victoire à domicile remonte à 2021 (2-1), un exploit qu’ils aimeraient rééditer.

Un Real Madrid en pleine confiance et en quête d’un nouvel écart

Du côté madrilène, tout roule en ce moment. Après avoir écrasé Brest 3-0 en Ligue des Champions, l’équipe de Carlo Ancelotti a enchaîné avec un autre succès sur le même score contre Valladolid en championnat. Cinq victoires consécutives, 20 buts inscrits, le Real est en pleine bourre et ne compte pas ralentir.

Les Merengues affichent le deuxième meilleur bilan à l’extérieur de Liga (22 points en 11 matchs), et malgré la bonne forme de l’Espanyol à domicile, ils partent largement favoris. Avec un calendrier chargé (un quart de Coupe du Roi face à Leganés le 5 février), une victoire rapide et maîtrisée serait idéale pour bien gérer cette série de matchs cruciaux.

Sur quelle chaine suivre le match Espanyol - Real Madrid ?

La rencontre entre le Real Madrid et Las Palmas sera à suivre ce samedi 01 février 2025 à partir de 21h sur la chaine BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Horaire et lieu du match Espanyol - Real Madrid

LaLiga - LaLiga RCDE Stadium

Le match de La Liga entre l'Espanyol et le Real Madrid se jouera au stade RCDE à Bilbao, Espagne.

Il débutera à 21h00, heure française le samedi 1er février.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe Espanyol

Les hôtes seront une fois de plus privés de Salvi Sánchez et José Gragera, qui restent sur la touche en raison de blessures, tandis que Brian Oliván est très incertain après être sorti boiteux en début de match contre Séville la dernière fois.

L'entraîneur Luis Miguel Ramis devrait conserver en grande partie la même composition que lors du match contre Séville, bien que Carlos Romero soit susceptible de prendre place en tant qu'arrière gauche si Oliván n'est pas disponible. Pendant ce temps, la nouvelle recrue Roberto Fernández, prêté par Braga, devrait continuer à l'attaque aux côtés de Javi Puado.

Infos de l'équipe Real Madrid

Pour le Real Madrid, le duo défensif Éder Militão et Dani Carvajal reste absent en raison de blessures de longue durée. Cependant, Eduardo Camavinga pourrait se remettre d'un problème musculaire et être disponible pour la sélection.

Après avoir purgé une suspension en milieu de semaine, Vinícius Júnior devrait retrouver sa place sur l'aile gauche, avec Rodrygo, fraîchement auteur d'un doublé contre Brest, qui passera à droite.

En défense, Raúl Asencio pourrait intégrer la défense centrale, permettant à Aurélien Tchouaméni de revenir à son rôle naturel de milieu de terrain. David Alaba, quant à lui, est encore en train d'être réintégré progressivement suite à une absence de plus d'un an en raison d'une grave blessure au genou.

