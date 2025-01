Regarder Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen : Diffusion TV, streaming et compos probables

Dortmund accueille Leverkusen pour un choc de reprise en Bundesliga. Duel explosif entre des Jaune et Noir instables et des champions en pleine forme.

Pour le retour de la Bundesliga après la trêve hivernale, le Borussia Dortmund accueille ce vendredi le champion en titre, le Bayer Leverkusen, au Signal Iduna Park. Ce choc promet des étincelles entre deux équipes aux ambitions bien distinctes dans ce championnat 2024-2025.

Dortmund en quête de constance

Actuellement sixième avec 25 points, Dortmund peine à trouver une régularité cette saison. Si les hommes de Nuri Sahin ont terminé l’année sur une victoire convaincante contre Wolfsburg (3-1), leur bilan récent est contrasté avec une seule victoire lors de leurs cinq derniers matchs.

L'attaquant Julian Brandt a souligné la nécessité pour son équipe de gagner en maturité : « Nous devons apprendre à grandir et à mieux gérer nos matchs. » En effet, malgré 28 buts inscrits, l’attaque des Jaune et Noir n'est que la sixième de Bundesliga, tandis que leur défense, avec 22 buts concédés, reste fragile. À domicile, Dortmund reste redoutable, mais ses trois derniers matchs à Signal Iduna Park (deux nuls et une défaite) laissent à désirer.

Leverkusen en mission pour le titre

De son côté, Leverkusen, dauphin avec 32 points, aborde ce match avec une confiance retrouvée. Sous la houlette de Xabi Alonso, les champions en titre ont terminé 2024 en fanfare avec une victoire écrasante 5-1 face à Fribourg, portée par un quadruplé de Patrik Schick. Leverkusen reste sur une impressionnante série de huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont cinq en Bundesliga.

Alonso a exprimé sa détermination pour 2025 : « Nous avons de grandes ambitions et voulons continuer à nous battre pour nos objectifs. » Cependant, malgré leur efficacité offensive (16 buts lors des cinq derniers matchs), leur défense reste perméable, n’ayant gardé qu’une seule cage inviolée sur cette période.

Avec deux styles opposés, ce duel au sommet pourrait bien marquer la reprise de la Bundesliga. Dortmund cherchera à relancer sa saison face à un Leverkusen déterminé à poursuivre sa course derrière le Bayern Munich. Spectacle garanti.

Sur quelle chaine suivre le match Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen ?

La rencontre entre le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen sera à suivre ce vendredi 10 janvier 2025 à partir de 20h30 sur la chaine BeIN Sports Max 10. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe BeIN Connect.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

Bundesliga - Bundesliga Signal Iduna Park

Le match de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen se jouera au Signal Iduna Park à Dortmund, en Allemagne.

Le coup d’envoi est prévu à 20h30 (heure française) le vendredi 10 janvier.

Infos des équipes et groupes

Infos sur l'équipe du Borussia Dortmund

Les problèmes de blessure de Dortmund se sont quelque peu allégés, bien qu’ils doivent toujours se passer de Pascal Gross, suspendu après un carton rouge, et de Niklas Süle, toujours écarté en raison d’une blessure à la cheville.

Dans les buts, Gregor Kobel devrait être protégé par les défenseurs centraux Waldemar Anton et Nico Schlotterbeck, tandis qu'Emre Can et Felix Nmecha sont pressentis pour assurer une couverture défensive au milieu de terrain. Jamie Bynoe-Gittens sera un titulaire certain dans le secteur offensif, avec Serhou Guirassy en pointe et Julian Brandt évoluant en soutien en tant que meneur de jeu. Quant à la star américaine Gio Reyna, il espère avoir suffisamment impressionné à l’entraînement pour prétendre à une place de titulaire, même s’il est plus probable qu’il commence sur le banc.

Infos sur l'équipe du Bayer Leverkusen

Du côté de Leverkusen, l'équipe devra se passer d'Amine Adli, tandis que Victor Boniface pourrait être aligné s'il réussit un test physique de dernière minute. Patrik Schick devrait mener l'attaque, soutenu sur les côtés par Florian Wirtz et Nathan Tella, si Boniface n'est pas disponible.

En défense, Jeanuel Belocian étant indisponible jusqu'en septembre, le trio défensif probable sera composé d'Edmond Tapsoba, Jonathan Tah et Piero Hincapié. Au milieu de terrain, Granit Xhaka est incertain, mais s'il est apte, l'ancien capitaine d'Arsenal devrait former un duo avec Exequiel Palacios pour orchestrer le jeu.

La forme des deux équipes

Précédentes confrontations

Classement