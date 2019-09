Real - Zidane : "Nous devons gagner à Séville"

L'entraîneur merengue est conscient que son équipe doit se redresser lors de son déplacement à Séville ce dimanche en championnat (21h).

Trois jours après la défaite subie sur la pelouse du PSG en Ligue des champions (0-3) ce mecredi, Zinédine Zidane était présent en conférence de presse. Le champion du monde 1998 a notamment évoqué les difficultés actuelles de son équipe, troisième de et qui se déplace à Séville ce dimanche (21h).

Le match à Séville

"Demain [dimanche], nous jouons sur un terrain difficile. Nous voulons faire un bon match. Est-ce que l'on peut faire plus ? Oui. Nous avons toujours eu des moments compliqués et des bons moments. Demain nous jouons contre le leader et nous devons gagner. Je ne pense qu'à gagner le match de demain. Le reste ne m'intéresse pas."

Les difficultés du Real

"Nous voulons gagner. La seule chose que nous puissions faire est travailler pour améliorer les choses. Il y a eu des moments où nous avons manqué d'intensité mercredi. À Vigo ou contre , nous avons été très décisifs dans ce que nous avons fait."

Sa situation sur le banc

"Si je commence à lire [la presse]... je suis dehors. Je me sens fort. J'ai appris à ne jamais abandonner et à continuer à travailler jusqu'à la dernière minute. Rien ne me surprend. Il y a toujours eu des moments compliqués au . Je ne me sens pas remis en cause par le club. Au contraire."

La rumeur Mourinho

"C'est difficile mais c'est la réalité. Ce qui m'intéresse est ce que nous allons faire en tant qu'équipe."