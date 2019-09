Real - Zidane: "L'Atlético est l'équipe du peuple? Ici les gens se lèvent tôt et travaillent"

Avant le derby entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, Zinédine Zidane, a tenu une conférence de presse dans laquelle il a abordé cette rencontre.

Il ne reste que quelques heures avant l’une des rencontres de la saison en . L'Atlético de Madrid et le disputeront samedi (21h00) l'un des derbys les plus serrés des dernières saisons.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Zinedine Zidane, a passé en revue plusieurs thèmes.

Un nouveau derby: "Nous sommes prêts à affronter le match. C'est un match de plus, avec 3 points en jeu, et c'est le prochain, celui de demain"



"L'équipe des riches" contre "L'équipe du peuple" : "Je n'entre pas dans ces choses-là. Les gens se lèvent tôt, travaillent dur, c'est pareil pour tout le monde. Dire que c'est un club de riches et l'autre du peuple ... je peux vous dire ce que le madridisme attend de ses joueurs, et ils veulent être fiers, et c'est ce que nous allons faire. "



Importance et motivation après le 7-3 en pré-saison : "Nous avons un match et nous voulons gagner. Nous allons tout donner pour essayer de gagner. Cela ne change pas notre idée. Demain, nous aurons sûrement du mal à affronter un très bon rival, mais eux aussi "



L'intensité, l'une des clés du Real Madrid: "Je m'en fiche. Ce que nous voulons et savons, c'est nous préparer. Nous connaissons la difficulté du match et nous devrons mettre beaucoup de choses, pas seulement l'intensité, dans le match."



Hazard et son adaptation: "Nous connaissons le joueur que nous avons et nous savons à tout moment qu'il va réagir. Il l'a fait à Séville. Bien sûr, tout le monde attend beaucoup plus, il le sait et il sera sûrement le joueur que nous voulons qu'il soit."



Le derby de présaison comme référence possible: "Cela n'a rien à voir"



États de Modric, Isco et Marcelo: "On verra demain. Ils sont tous meilleurs et c'est la bonne nouvelle. Les trois se sont entraînés avec nous"



Quelle est la clé du derby? : "Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans le match. Tout peut arriver. C'est pourquoi nous devons avoir la tête froide, penser toujours à nous. C'est un adversaire compliqué, avec beaucoup d'armes, mais je suis intéressé par notre équipe "