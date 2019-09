Avant Atlético - Real Madrid, Koke : "Madrid est leader, ce n'est pas une coïncidence"

Avant le derby de samedi, Koke a incité à se méfier du Real Madrid, en dépit des jugements sur le début de saison des hommes de Zidane.

Ce samedi au Wanda Metropolitano, le se déplacera sur la pelouse de l'Atlético pour un derby important en . Si les deux équipes sont dans une bonne dynamique après des victoires face à Osasuna et Majorque sur le même score (2-0), Koke est revenu sur certains thèmes dans un entretien accordé à AS.

Rodrygo : "Ne me comparez pas à Ronaldo"​

Pour lui, il ne faut surtout pas sous-estimer le Real Madrid, bien que le club merengue soit miné par diverses blessures depuis le début de la saison.

Un Real Madrid plus abordable ?

"Ce n'est pas vrai. Madrid n'est jamais abordable. Maintenant tout le monde le donne pour mort et c'est un grand mensonge. Voilà, leader, et si vous l'êtes, ce n’est pas une coïncidence."

Le nouvel Atlético

"Nous sommes toujours en train de créer un groupe. Il y a eu un grand changement. Des gens qui ont beaucoup donné à l'Atlético sont partis et maintenant, il y a des jeunes qui veulent bien faire. La première chose à faire est de faire le groupe. Les bases sont là. Nous avons le même entraîneur. Nous voulons jouer un peu plus, un peu mieux, changer cette tendance. Peut-être que vous pouvez voir que nous avons plus de possession du ballon dans certains matches. C'est ce que je vois de différent par rapport aux années précédentes. Mais l'idée est la même. Travailler et être ordonné, forts en défense, puis bien attaquer."

Les individualités du Real Madrid

"Eh bien, ce que je vois, c'est qu'ils forment maintenant un groupe plus fort. Ils sont plus un bloc. Hazard est un footballeur sensationnel. J'aime beaucoup Kroos ..."

Le 7-3 en amical cet été aux USA

L'article continue ci-dessous

"Certains le voient comme un amical, mais tout le monde sait que nous préparons chaque match comme une finale. Pour l'Atlético, il n'y a pas de matches amicaux, pas même en été. Nous y sommes allés pour tout gagner. Ce jour-là, nous avons commencé fort et tout est sorti. J'espère que samedi ce sera pareil. Ce match restera toujours dans la mémoire de notre peuple. Je n'avais jamais vu Madrid encaisser sept buts contre nous, dans n'importe quelle catégorie. Eh bien, nous l'avons fait."