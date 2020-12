Real - Zidane : "Hazard sera là et va jouer un peu"

L'entraîneur du Real Madrid a confirmé le retour d'Eden Hazard, blessé depuis le match contre Alavès il y a un mois.

Zinedine Zidane s'est présenté en conférence de presse avant le match contre Elche et a notamment confirmé le retour d'Eden Hazard.

Le Belge, qui avait déjà été appelé pour le dernier match mais n'est pas entré sur le terrain, aura quelques minutes cette fois-ci, comme l'a révélé l'entraîneur français. "Il va être là. L'idée est qu'il joue un peu. Une autre décision a été prise l'autre jour. Il a déjà de nombreux jours avec l'équipe."

En ce qui concerne le retour de l'équipe à la compétition, Zidane est optimiste et veut continuer sur la voie de la victoire. "L'équipe va bien, nous sommes heureux de pouvoir jouer à nouveau, après deux ou trois jours de repos.

"C'est le dernier match de l'année et ce que nous voulons, c'est continuer à faire ce que nous faisons. C'est un terrain difficile, une équipe qui vient de monter mais qui se porte plutôt bien. Nous devons essayer de continuer à faire ce que nous faisons et faire le bilan."

Zidane ne veut pas parler de départs dans l'équipe. "Je veux que tous mes joueurs restent ici pour toujours parce que pour moi, ils sont les meilleurs. Je veux clairement que les choses soient arrangées pour le bien de tous. Et rapidement."

Il a notamment évoqué les cas de Marcelo et Isco, des joueurs qui n'ont pas beaucoup de minutes et dont la rumeur veut qu'ils quittent l'équipe. "Les joueurs s'entraînent tous bien, c'est une bonne nouvelle pour un entraîneur. Ils sont très professionnels, sérieux.

L'article continue ci-dessous

"Ils vont avoir des occasions de jouer. Je compte sur tous mes joueurs, ce sont des joueurs de Madrid. Je ne me mêle pas de savoir s'ils veulent partir ou non, je ne peux pas le contrôler. Ce que je peux dire, c'est qu'ils sont très concentrés, ils s'entraînent très bien. Cela me fait mal parce que ce sont des joueurs qui veulent jouer. Et eux en particulier, avec ce que nous avons vécu. Ce sont des situations compliquées. C'est le mauvais côté de l'entraîneur."

Interrogé sur le risque de blessures, dont Madrid a souffert toute la saison, Zidane s'est montré inquiet. "Le risque est là, il faut jouer tous les trois jours. Nous avons eu des blessés, comme toutes les équipes. Cela dit, il y a beaucoup de professionnels très compétents ici. Ils en savent beaucoup, nous y sommes attentifs.

"Nous ne prendrons jamais de risque s'il y a un risque de dommages supplémentaires. Nous ne prendrons jamais ce risque. Ensuite, le risque en général est qu'il y ait beaucoup de matchs et de séances d'entraînement. Mais sur le plan de la préparation physique, nous sommes bien."