Real Valladolid - FC Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Barça, leader, se déplace chez le relégué Valladolid. Objectif : maintenir l'avance sur le Real avant le Clásico. Ter Stegen de retour.

CLe FC Barcelone effectue un déplacement théoriquement abordable ce samedi soir sur la pelouse du Real Valladolid, lanterne rouge déjà condamnée à la relégation. Entre la demi-finale aller de Ligue des Champions contre l'Inter (3-3) et le match retour crucial mardi prochain, ce match de Liga s'inscrit dans un "compte à rebours" intense pour les hommes d'Hansi Flick, qui doivent impérativement s'imposer pour maintenir leur avance sur le Real Madrid avant le Clásico potentiellement décisif du 11 mai.

Rotation et retour de Ter Stegen au programme

Conscient de l'enchaînement infernal des matchs et de la nécessité de préserver ses troupes pour les échéances majeures (retour contre l'Inter, Clásico), Hansi Flick a annoncé des rotations significatives pour ce déplacement à Zorrilla. "Nous allons faire tourner, oui. Les données médicales nous y incitent. Nous devons évaluer qui peut jouer et qui ne le peut pas," a confirmé le technicien allemand. Le retour très attendu de Marc-André Ter Stegen dans les buts, sept mois après sa grave blessure au genou, est la principale nouvelle et le symbole de cette gestion d'effectif. Si le onze exact reste une "énigme", on peut s'attendre à voir plusieurs cadres habituels (Lewandowski, Balde, peut-être même Lamine Yamal malgré ses 17 ans et son importance actuelle) laissés au repos ou sur le banc.

L'objectif est double : donner du temps de jeu aux joueurs moins utilisés pour les maintenir concernés et, surtout, éviter toute blessure avant les "finales" à venir. Flick insiste sur l'importance de l'attitude : "L'attitude est vitale, dans ces matchs, tu peux perdre la Liga." Malgré la faiblesse de l'adversaire, pas question de prendre ce match à la légère. Le Barça doit s'imposer pour conserver ses quatre points d'avance (potentiellement sept provisoirement) sur le Real Madrid.

Valladolid, pour l'honneur face au leader

Pour le Real Valladolid, la saison est un chemin de croix. Déjà relégué, avec seulement 4 victoires et la pire défense (81 buts encaissés) et attaque (24 buts marqués) de Liga, le club n'a plus que son honneur à défendre. La réception du leader barcelonais est une occasion de terminer la saison sur une note un peu moins amère devant son public. Si la défaite 7-0 du match aller reste dans les mémoires, les joueurs de Valladolid se souviendront aussi qu'ils avaient battu le Barça (3-1) lors de la dernière visite des Catalans à Zorrilla en 2022-23.

Face à un Barça probablement remanié, les locaux tenteront de profiter du moindre relâchement pour créer la surprise. Mais la différence de niveau reste abyssale, et même avec une équipe bis, le FC Barcelone partira largement favori. L'enjeu pour les Blaugranas sera de gérer intelligemment cette rencontre, de prendre les trois points sans trop puiser dans les réserves et sans subir de nouveaux pépins physiques avant une semaine décisive pour leur rêve de triplé.

Horaire et lieu du match Real Valladolid - Barcelone

LaLiga - LaLiga Estadio Jose Zorrilla

Le match de la Liga entre le Real Valladolid et Barcelone se jouera au Estadio Municipal José Zorrilla à Valladolid, Espagne.

Il commencera à 21h00 le samedi, 3 mai, 2025, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe du Real Valladolid

Les galères continuent pour le club castillan. Karl Hein et Henrique Silva sont toujours forfaits, tandis qu’un doute plane sur les présences de Javi Sanchez et Kenedy, ce dernier ayant quitté prématurément la pelouse lors du naufrage face au Betis. Si besoin, Joseph Aidoo pourrait être lancé dans le grand bain. Darwin Machis et Mamadou Sylla sont également en lice pour intégrer le onze de départ.

Dans ce contexte morose, une lueur d’espoir se nomme Raul Moro. L’ailier espagnol réalise une saison intéressante, avec 5 buts et 4 passes décisives en 29 apparitions. Il devrait être reconduit dans le couloir, avec pour mission de mettre à mal une défense barcelonaise largement remaniée.

Infos de l'équipe de Barcelone

Côté Barça, on s’oriente vers une large revue d’effectif après les efforts consentis en Coupe d’Europe. Jules Koundé s’est blessé aux ischio-jambiers face à l’Inter et sera absent. Marc Casado et Marc Bernal restent à l’infirmerie pour des pépins de genou de longue durée. La bonne nouvelle vient du retour de Marc-André ter Stegen, désormais opérationnel après une blessure similaire : il devrait retrouver sa place dans les cages.

Il n’est pas exclu que Alejandro Balde grappille quelques minutes en vue du quart retour de Ligue des champions. En revanche, Robert Lewandowski pourrait être laissé au repos. Des joueurs comme Eric Garcia, Ronald Araujo, Fermin Lopez, Gavi ou encore Ansu Fati postulent à une place de titulaire, dans un onze qui s’annonce profondément remanié, avec pour objectif de rester dans la course au titre.

