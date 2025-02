Real Sociedad - Real Madrid : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

Real Sociedad vs Real Madrid

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad pour une demi-finale très prometteuse. Objectif : prendre l’avantage avant le retour.

Après un Barça - Atlético d’anthologie conclu sur un spectaculaire 4-4, place à la deuxième demi-finale de la Copa del Rey. Le Real Madrid se déplace au Reale Arena ce mercredi avec l’ambition de prendre un avantage avant le retour au Bernabéu. Toujours en lice pour un quadruplé cette saison, les hommes de Carlo Ancelotti doivent désormais jongler entre la Liga, la Ligue des champions et cette Coupe du Roi qu’ils espèrent soulever pour la 21e fois de leur histoire.

Pour ce déplacement périlleux au Pays basque, les Merengues devront composer sans Kylian Mbappé, absent après une intervention pour l’extraction d’une dent de sagesse. Une absence notable, mais le Real Madrid a déjà prouvé qu’il pouvait s’adapter aux circonstances.

Un Real Madrid en quête de confirmation

Malgré un léger passage à vide en Liga (deux points pris sur trois matchs), le Real Madrid a retrouvé son élan dimanche en dominant Gérone (2-0). Ce succès leur permet de revenir à égalité avec le Barça en tête du championnat, à 13 journées de la fin. Mais désormais, l’attention est tournée vers cette Coupe du Roi, où Madrid cherche un deuxième sacre en trois ans après son succès en 2023.

Le parcours madrilène dans cette édition a commencé par des victoires contre le Deportivo Minera et le Celta Vigo, avant un quart de finale accroché face à Leganés (3-2), où le jeune Gonzalo García a inscrit un but décisif. Désormais, c’est un adversaire bien plus coriace qui se dresse sur leur route.

Une Real Sociedad redoutable à domicile

Si le Real Madrid part favori, il devra se méfier d’une Real Sociedad en pleine confiance. Les Basques restent sur cinq victoires en six matchs et ont écrasé Leganés (3-0) dimanche en Liga. À domicile, ils sont redoutables, avec 11 succès sur leurs 13 dernières rencontres, dont cinq de rang.

Qualifiée après avoir écarté Osasuna (2-0) en quart, la Real rêve de jouer une finale devant son public, elle qui avait remporté son dernier titre en 2020 dans un stade vide, en pleine pandémie.

Les hommes d’Imanol Alguacil savent qu’ils auront du mal à tenir tête aux Madrilènes sur deux matchs. C’est pourquoi ils chercheront à faire la différence dès ce match aller. Et après l’incroyable 4-4 entre le Barça et l’Atlético, on ne peut qu’espérer une nouvelle rencontre spectaculaire.

Sur quelle chaine regarder Real Sociedad - Real Madrid ?

La rencontre entre Valence et le Barça sera à suivre ce mercredi à partir de 21h30 sur la chaine L'Equipe. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la chaine L'Equipe Live Foot.

D'autres chaines diffusent cette partie à l'étranger. Au Portugal, c'est la Sport TV 2 qui retransmet la partie. Aux Pays-Bas c'est Ziggo Sport qui a les droits et au niveau local c'est TVE. Et si vous êtes dans l'Afrique francophone (hors Maghreb), le match est proposé sur Canal+ Sport Afrique. Dans la région MENA, le duel est diffusé sur la chaine saoudienne SSC Sports. Le match est aussi proposé en streaming sur l'application Shahid.

Horaire et lieu du match

Coupe du Roi - Coupe du Roi Reale Arena

Le match de La Liga entre la Real Sociedad et le Real Madrid se jouera au Reale Arena à San Sebastián, Espagne.

Le coup d'envoi sera donné à 21h30 le mercredi 26 février, heure française.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe de la Real Sociedad

Les pépins physiques s’accumulent pour la Real Sociedad, qui devra encore se passer de Hamari Traoré, Luka Sucic et Jon Pacheco. Pour ne rien arranger, Nayef Aguerd a dû quitter prématurément le terrain contre Leganés en raison d’un nouveau souci physique, rendant sa participation incertaine.

Autre incertitude, Arsen Zakharyan, titularisé pour la première fois de la saison en Liga dimanche, a été remplacé à la mi-temps après un léger coup. Sa présence pour la demi-finale reste donc en suspens.

La bonne nouvelle pour Imanol Alguacil est le retour de Igor Zubeldia et Sheraldo Becker, de retour de suspension et disponibles pour ce choc. Zubeldia pourrait intégrer la défense en remplacement d’Aguerd, tandis que Jon Ander Olasagasti et Mikel Oyarzabal postulent également pour une place dans le onze de départ.

Infos de l'équipe du Real Madrid

Côté madrilène, Kylian Mbappé est forfait, l’attaquant français ayant subi une intervention pour l’extraction d’une dent de sagesse. Un coup dur pour le Real Madrid, qui devra composer sans l’une de ses armes offensives majeures.

Par ailleurs, Eder Militao et Dani Carvajal restent à l’infirmerie et poursuivent leur rééducation après leurs blessures aux genoux.

Carlo Ancelotti pourrait choisir d’accorder un peu plus de repos à Federico Valverde, qui était resté sur le banc lors de la victoire contre Gérone. En revanche, Jude Bellingham fera son retour dans le onze de départ après avoir manqué le match du week-end en raison de sa suspension en Liga.

Dans les cages, Andriy Lunin est pressenti pour être titulaire, lui qui a disputé les trois précédents matchs de Coupe du Roi. Antonio Rüdiger, Fran García et Dani Ceballos sont également en lice pour une place dans le onze de départ.

La forme des deux équipes

