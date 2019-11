Ligue des champions - Le PSG arrache le nul à Madrid (2-2)

Mené de deux buts à dix minutes du terme, le PSG a finalement arraché le nul sur la pelouse du Real (2-2). La première place est assurée.

Les hommes de Thomas Tuchel auront beaucoup souffert ce mardi soir au Santiago Bernabeu. Supérieurs il y a deux mois au Parc des Princes (3-0), les coéquipiers de Marco Verratti, de retour, auront été dominés pendant la majeure partie de la rencontre mais auront profité d'erreurs défensives adverses pour revenir en fin de rencontre. Ils sont assurés de terminer premiers de la poule, tandis que le Real finira deuxième.

Malgré quelques incursions rouge et bleu dans les premières minutes de la rencontre, c'est finalement Karim Benzema qui trouvait la faille après un action initiée par Eden Hazard, très en jambes jusqu'à sa sortie, et un poteau d'Isco, titulaire surprise au coup d'envoi (17e). La main mise espagnole s'intensifiait et Valverde et ses coéquipiers maintenaient la pression tout au long de la première période.

Keylor Navais devait s'interposer à de nombreuses reprises, notamment devant Kroos (27e, 33e) ou Marcelo (41e). Le Brésilien se trouvait dans la foulée au coeur d'une action qui fera certainement longtemps débat.

Pris par Idrissa Gueye au milieu de terrain, il se retrouvait au sol et voyait le Sénégalais lancer Di Maria, qui transmettait dans la profondeur à Icardi. L'Argentin était finalement fauché dans la surface par Courtois, qui voyait d'abord l'arbitre siffler penalty et l'exclure avant de se raviser pour siffler une faute de Gueye sur Marcelo au départ de l'action après avoir consulté la vidéo (43e).

Au retour des vestiaires, Thomas Tuchel lançait Neymar, resté sur le banc en début de rencontre pour tenter de renverser la rencontre. Mais la maîtrise restait madrilène et Navas devait s'employer d'entrée devant Benzema (46e) puis Isco (61e).

L'article continue ci-dessous

Une domination concrétisée une nouvelle fois par Benzema, qui doublait la mise de la tête sur un centre de Marcelo (79e). Mais alors que le Real semblait se diriger vers une victoire méritée, les Parisiens allaient revenir contre toute attente dans la rencontre.

Kylian Mbappé profitait d'abord d'une incompréhension entre Varane et Courtois pour réduire le score (80e), avant que Sarabia ne trouve la lucarne à la suite d'une frappe contrée de Draxler quelques instants plus tard (83e). Mbappé était ensuite tout près du hold up mais trouvait le petit filet de Courtois (90e+1).

Un dernier coup-franc de Bale sur le poteau faisait passer un dernier frisson mais le score ne bougerait plus. Le PSG finira à domicile contre Galatasary le 11 décembre prochain, tandis que le Real se déplacera à Bruges.