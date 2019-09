Real Madrid-Levante 3-2, un Real laborieux à la maison malgré Benzema

Karim Benzema a porté un Real Madrid à deux visages face à Levante à domicile ce samedi (3-2).

Une première mi-temps sublime et une seconde où les spectateurs présents à l'Estadio Bernabeu ont dû serrer les fesses sous la pluie et la grisaille avant, certainement, une nouvelle averse de critiques à venir envers Zidane dans la presse espagnole après une nouvelle production madrilène mitigée.

Mourinho : "Messi a fait de moi un meilleur entraîneur"

Pourtant, tout avait bien commencé pour les merengue. Un Carvajal en béton, un Casemiro très volumineux, un James Rodriguez inspiré et un Benzema affûté en vrai 9.

Benzebut a d'ailleurs ouvert la marque d'une belle tête décroisée dès la 25e minute sur un centre de Carvajal histoire de remettre le Real à flot après la trêve internationale qui avait sanctionné une période de doutes dans la capitale espagnole.

L'article continue ci-dessous

Dans la foulée, l'ancien lyonnais marque d'un plat du pied gauche impeccable après un une-deux avec un James tirant toutes les ficelles au centre du pré. À 5 minutes du terme, c'est Casemiro qui croira sceller le destin du match en marquant sur un service rasant de Vinicius.

Mais le Real concède un but de la part d'un certain Borja Mayoral, vieille connaissance du Real et de Zidane, dès le retour des vestiaires. Madrid s'offrira même une fin de rencontre pleine de frayeurs et d'angoisse quand Melero marque de la tête en échappant au marquage approximatif de Carvajal sur un corner de Morales.

Bref, c'est un Real à deux visages qui s'est imposé à la maison ce samedi et le PSG n'en a certainement pas manqué une miette...