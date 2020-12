Real Madrid - Zinédine Zidane dément la réunion avec ses cadres

En conférence de presse, l'entraîneur français du Real Madrid a nié s'être entretenu avec les cadres de son vestiaire pour discuter de ses choix.

Champion d' la saison dernière, le peine à convaincre depuis le début de l'exercice 2020-21. Qualifié difficilement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale a même laissé le fauteuil de leader de la à son rival de l'Atlético, fragiliseant par moment Zinédine Zidane.

En effet, malgré un parcours remarquable depuis sa première nomination à la tête de l'équipe, cette situation a été proche de sonner la fin de l'aventure du Français sur le banc de la Maison Blanche. Heureusement, l'orage est passé et le Real Madrid, à la peine début décembre, a retrouvé quelques couleurs ces dernières semaines.

"Les joueurs ne s'impliquent pas dans ces choses-là"

Selon la presse espagnole, une réunion aurait notamment changé un certain nombre de choses au sein du vestiaire madrilène. Sergio Ramos, Luka Modric, Karim Benzema, Casemiro et Toni Kroos auraient en effet sollicité un entretien avec leur entraîneur pour tenter d'améliorer la situation. Marca affirme que ces derniers, sans jamais remettre en cause leur entraîneur, lui ont affirmé leur volonté de voir moins de rotations lors de chaque rencontre, et ce malgré le rythme infernal des matches.

Présent en conférence de presse, mardi, le technicien français a totalement démenti cette information. Selon lui, les joueurs n'ont pas à mettre leur nez là-dedans. "Une réunion pour demander ça ? Non, ça n'arrive pas ici. Je suis l'entraîneur et je décide avec mon staff. Les joueurs ne s'impliquent pas dans ces choses-là. Ce qu'ils veulent, j'en suis convaincu, c'est gagner des matchs", a ainsi commenté le coach des Merengue, rétablissant donc certaines vérités face aux médias ibériques.

Ce mercredi soir (21h30), son Real Madrid a l'occasion de mettre la pression sur l'Atlético de Madrid, mais aussi et surtout sur le . En cas de succès sur la pelouse de Elche, le Champion d'Espagne prendrait déjà 10 points d'avance sur l'équipe entraînée par Ronald Koeman. Une occasion à ne pas manquer !