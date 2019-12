Real Madrid, Zidane : "Si nous jouons Liverpool, nous les éliminerons"

L'entraîneur du Real Madrid a évoqué avec humour le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le a fini sa phase de poules de la C1 sur une bonne note à Bruges. Les Merengue se sont imposés dans cette rencontre sans le moindre enjeu, permettant à Zinedine Zidane de faire tourner un peu. Mais le Real Madrid, deuxième de son groupe, ne sera pas épargné par le tirage au sort puisque les Merengue peuvent affronter , , la , le et le au prochain tour.

Après la rencontre, en conférence de presse, Zinedine Zidane s'est montré taquin au moment de devoir évoquer le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Conscient d'être impuissant pour le tirage, le Français est toutefois apparu confiant, blaguant sur la possibilité de jouer le champion d'Europe en titre, mais visiblement personne ne lui fait peur : "Si nous jouons à Liverpool, nous les éliminerons. Nous ne pouvons rien faire pour le tirage au sort".

"Jovic a besoin de jouer"

Zinedine Zidane était heureux du résultat de son équipe : "Nous avons bien exploité les occasions que nous nous sommes créées. Bruges a bien joué pendant la première période, mais nous avons été meilleurs en seconde et je crois que c'est une victoire méritée. Nous sommes très contents, nous allons nous reposer et nous préparer dès demain (jeudi) pour le match de dimanche. Nous avons bien joué, c'était important de gagner pour l'image du club".

"Nous sommes satisfaits de la victoire et de la façon dont nous avons joué. Nous avons eu des difficultés avec notre jeu, car ils jouent généralement avec cinq défenseurs et, aujourd'hui, ils ont joué avec quatre. Il a fallu dix ou quinze minutes aux joueurs pour s'adapter. La deuxième mi-temps a été meilleure dans tous les domaines", a ajouté le technicien du Real Madrid, qui finit deuxième derrière le .

Zinedine Zidane a défendu la prestation de Luka Jovic : "Je ne pense pas qu'il se sente perdu. Il a peu joué et un joueur doit jouer beaucoup pour être bien. Je pense qu'il a bien joué et doit continuer à travailler comme il le fait. C'est un problème à moi, pas le vôtre. Il doit continuer à travailler et, chaque fois qu'il joue, réagir. Ce n'est pas facile parce qu'il ne joue pas beaucoup, mais il connaît la situation. Il a besoin de jouer, c'est vrai".