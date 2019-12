Mercato - Real Madrid : un coup "à la Hazard" pour Paul Pogba (Manchester United) ?

Selon le Daily Mail, les dirigeants de Manchester United se seraient fait à l’idée de vendre Paul Pogba au Real Madrid l’été prochain.

Paul Pogba (26 ans) ne s’est toujours pas remis de sa blessure, mais va mieux ! Une excuse en moins pour ceux qui expliquaient le début de saison difficile des Red Devils par l’absence du Français. Sans lui - et cela dure depuis fin septembre - les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont effectivement réussi à remporter deux chocs de suite : contre (2-1) puis contre City (2-1).

Même sans Pogba, Manchester arrive donc à être compétitif, et pas contre n’importe qui. Les observateurs et les supporters s’en rendent compte, mais également les dirigeants. À tel point que, selon les informations du Daily Mail, ces derniers ne seraient plus aussi fermés à un départ de leur star française.

Pogba n’a toujours pas prolongé…

L’été dernier, Pogba aurait déjà pu partir. Il le désirait, même, afin de s’envoler vers le , mais ses dirigeants ont fermé la porte. Pour mieux l’ouvrir l’été prochain ? Cela y ressemble, et pour cause : "La Pioche" sera alors à un an de la fin de son contrat, qu’il refuse toujours de prolonger à l’heure actuelle !

Soit un joli coup "à la Eden Hazard" en prévision pour le Real. En effet, le Belge était lui aussi valorisé à 200 M€ par son club, mais l’éminence de l’échéance de son contrat avait forcé à le céder à moitié prix. Toujours selon le Daily Mail, les dirigeants mancuniens seraient désormais résolus à faire de même, à moins que d’autres clubs ne viennent faire flamber les prix.