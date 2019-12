Real Madrid, un problème entre Benzema et Vinicius?

Selon la presse catalane, Benzema accuserait le jeune brésilien d'être trop soliste.

Le Real va mieux depuis quelques semaines et c'est en grande partie grâce à Karim Benzema et ses 11 buts et 5 passes décisives en .

Aligné en compagnie de Vinicius et Rodrygo face à l' , le Français s'est fendu d'une prestation de haut vol avec un but et une passe décisive.

Mais Benzema n'aurait pas apprécié la performance de Vinicius selon Mundo Deportivo. Le média catalan a relevé plusieurs gestes d’agacement du natif de Bron envers son coéquipier.

Sur des images captées par « El Golazo », on voit Benzema se plaindre auprès du Brésilien en lui criant « lève la tête ! » lors du match face aux Pericos.