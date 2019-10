Real Madrid, Zidane refuse de s’alarmer

Malgré la défaite essuyée sur le terrain de Majorque, l’entraineur français a assuré qu’il n’y avait pas lieu de trop s’inquiéter.

Samedi soir, sur le terrain de Majorque, le a concédé son premier revers de l’exercice en . Les Merengue ont perdu 1-0 au bout d’un match décevant et où rien n’a fonctionné pour eux. Une prestation dont ils ne sont pas coutumiers et qui inévitablement suscite des interrogations.

Le match à peine terminé, Zinedine Zidane a eu à s’expliquer devant les journalistes. Pour lui, et en dépit de la pâle copie livrée, il n’y a pas matière à trop s’inquiéter. "Je n'aime pas le mot « inquiet » parce que nous devons regarder de l’avant. Mais cela commence à faire un peu trop de matches où on peine à bien commencer. Nous savions qu'ils voulaient bien faire contre nous et qu'ils étaient chez eux et ils ont montré qu'ils ne méritaient pas d'être à leur place. Nous avons dominé mais sans créer d’occasions de but."

« On doit être bons tous les trois jours »

Ce n’est pas la première fois que le Real produit une prestation sans relief cette saison. Ils l’avaient déjà fait en Ligue des Champions (contre Bruges, 2-2). Zidane en est conscient, mais il ne tient pas (pour l’instant) à tout remettre en question. "Le problème, c’est que nous devons montrer tous les trois jours que nous sommes bons et que c’est ce que nous n’avons pas fait, a-t-il décalré. Nous devons retrouver de la régularité. Mais si on a été leader c’est qu’on avait aussi fait les choses bien. Je ne suis pas inquiet, mais nous devons avoir une constance pour faire quelque chose d'important cette année. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas fait.»

À la question enfin s’il y avait un mauvais choix d’hommes ou s’il s’était trompé d’approche tactique, le Français a répondu : « Je ne pense pas que cela n'a pas été un problème de joueurs. Tout le monde doit bien jouer quand il le faut. Vous pouvez vous poser des questions sur le onze de départ mais c'est la décision que j'ai prise. On peut toujours l’analyser, mais moi c’est de la prestation dont je ne suis pas satisfait. »