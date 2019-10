Majorque-Real Madrid 0-1, un Real sans idées s'incline à Majorque

Pour le compte de la 9e journée de Liga, le Real Madrid se rendait à Majorque sans Eden Hazard ni Gareth Bale.

Le Real offre des productions mitigées depuis l'entame de la saison, oscillant entre le bon et le moins. Et l'entame de ce match à Majorque était plutôt dans la deuxième catégorie.

Les Madrilènes ont d'ailleurs concédé l'ouverture de la marque dès la 7e minute, quand Lago Junior défie Odriozola avant de réussir un superbe enroulé qui fait mouche face à un Courtois battu et toujours aussi contesté.

Aussi contesté que le double pivot Casmiero-Isco aligné par Zidane qui cette fois n'a pas fait confiance à sa jeune pépite Fede Valverde au centre du pré.

L'article continue ci-dessous

Le Real rétoquera àla 25e minute avec une accélération de Vinicius qui récupère le cuir pour tenter sa chance à l'entrée de la surface, mais le Brésilien ne cadre pas.

Les visiteurs ne vont pas bien mieux après le repos. Isco et James ont du mal à imprimer du rythme. Jovic lui n'arrive pas à être influent en attaque. Benzema lance bien Rodrygo à20 minutes du terme, mais ce dernier se heurte à la bonne défense d'Agbenyenu.

Le Real va mal et ira encore plus mal à l'expulsion d'Odriozola pour un second jaune suite à un tacle sur Lago àun quart d'heure de la fin. 1-0, score final, un Real peu convaincant s'incline donc en et ne profite pas du nul de l'Atlético contre Valence.