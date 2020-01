Real Madrid, Zidane peut compter sur Bale pour la Coupe du Roi

Zinedine Zidane peut compter sur Gareth Bale, disponible pour la Coupe du Roi.

Bonne nouvele pour Zizou et son Real. Gareth Bale et James Rodriguez vont réintégrer le groupe merengue pour le 16e de finale de , mercredi, face à l'UDS Salamanque (D3 espagnole).

«L'autre jour, ils avaient des petits pépins, mais oui, les deux sont là, ils se sont entraînés normalement et peuvent jouer», a déclaré Zidane, sans confirmer s'ils seraient titularisés mercredi.

Bale, 30 ans, n'est plus apparu sous le maillot du depuis le 4 janvier et avait zappé la Supercoupe d' , remportée par le Real Madrid, à cause de soucis respiratoires.