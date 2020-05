Real Madrid, Casemiro impressionné par ses coéquipiers

Casemiro a été impressionné par ses coéquipiers après leur retour à l'entraînement cette semaine.

L'équipe de Zinedine Zidane est retournée à Valdebebas lundi pour poursuivre ses programmes d'entraînement individuels.

"Le travail à domicile était très important et nous avons fait ce que le club et le personnel d'entraîneurs nous ont dit", a déclaré Casemiro à TV.

"Les gens travaillent bien et il est clair que les joueurs ont abattu du travail à domicile. La partie physique a été maintenue et cela se voit sur le terrain."

L'escouade de Zidane va maintenant accélérer ses préparatifs avant le retour de la prévu normalement en juin prochain.

"Ce n'est pas seulement une étape importante pour le football, mais aussi pour la société, afin de montrer aux gens que cela peut être fait", a déclaré Casemiro.

"Il ne s'agit pas seulement de jouer au football, il s'agit des personnes dans la rue. Casemiro a également souligné le besoin de solidarité dans la société pendant la pandémie de coronavirus.

"J'ai essayé d'aider les gens autant que possible pendant ces moments difficiles. Non seulement moi, [mais] les autres joueurs et le Real Madrid aussi - c'est la chose la plus importante. Il s'agit également de mettre un sourire sur le visage des gens dans une période aussi difficile."