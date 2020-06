Real Madrid, Zidane nie tout arbitrage complaisant

Zinedine Zidane, a clairement indiqué que son équipe n'avait reçu aucun traitement préférentiel de la part des arbitres depuis la reprise.

Le défenseur du Barça Gerard Piqué a laissé entendre que le avait bénéficié de décisions d'arbitrage lors des deux derniers matches de et alors que Madrid peut passer devant le club catalan en tête de ce dimanche, Zidane a répondu à ces allégations.

"Ce qui m'intéresse, c'est le match de demain", a déclaré Zidane lors de la conférence de presse d'avant-match samedi.

"J'ai mon avis, mais je ne vais pas le dire. Chaque personne peut penser ce qu'elle veut. Tout ce que je peux dire, c'est que nous pensons à ce match à venir, car c'est que c'est tout ce qui compte pour nous en ce moment. Ce que nous voulons faire, c'est jouer sur le terrain", a ajouté Zizou, qui ne veut pas se perdre en polémiques.

"Je peux aussi me plaindre dans la vie comme beaucoup de gens, mais en tant qu'entraîneur, cela ne changera rien. Je suis très positif dans ma vie. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas le plus important si vous donnez tout. Les arbitres ne nous favorisent pas. Et c'est tout", a-t-il tonné.