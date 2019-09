Real Madrid, Zidane n'a pas oublié la défaite contre le PSG

L'entraîneur du Real Madrid est revenu ce lundi soir sur la défaite contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions (0-3).

Le défie Bruges pour son deuxième match dans cette phase de poules de .

Après une défaite sèche et marquante au Parc des Princes contre le il y a deux semaines (0-3), les hommes de Zinédine Zidane sont déjà dans l'obligation de prendre des points. Un objectif largement dans leurs cordes contre une formation qui s'apparente au petit poucet du groupe A.

Reste que Zidane n'a pas oublié ce revers initial à Paris. Le technicien français estime notamment que cette défaite a pu piquer ses joueurs pour rebondir.

"Ça a été difficile, ça nous a fait très mal. Mais nous avons joué trois matchs depuis et nous avons très bien défendu. Chaque match est différent. Il nous en reste deux avant la trêve et nous devons les gagner", a expliqué Zinédine Zidane en conférence de presse de veille de match.

Un Zidane toujours très serein en évoquant les qualités d'Eden Hazard, qui peine à se mettre en évidence dans la capitale espagnole depuis son arrivée. "J’étais très calme, je savais que cela marcherait avec le temps. C’était pire quand je suis arrivé en , cela m’a pris trois mois. À Madrid un peu moins. C’est pareil pour Eden Hazard, je sais qu’il réussira ici, nous connaissons le joueur qu’il est pour nous et je sais qu'il va être important. Mais le plus important est d’avoir l’esprit tranquille et de l’accompagner. Cela n'a rien à voir avec sa condition physique. Il faut rester calme".