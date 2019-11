Real Madrid, Zidane : "Mbappé décidera de son avenir"

L'entraîneur du Real Madrid a évoqué la rumeur autour de l'avenir de Kylian Mbappé ainsi que le cas Gareth Bale.

Le affronte ce mercredi soir dans un match capitale pour l'avenir en du club espagnol. Pourtant, en , la presse est davantage focalisée sur les rumeurs autour de l'actualité du Real Madrid et notamment sur l'avenir de certains joueurs, déjà présents au sein du club espagnol, mais aussi des possibles recrues des Merengue dans les saisons à venir, comme Kylian Mbappé.

Deux jours après les déclarations de Vadim Vasilyev, qui révélait que Kylian Mbappé lui avait laissé entendre qu’il comptait signer un jour au Real Madrid, l'entraîneur des Merengue a été invité à commenter ce dossier. En conférence de presse, Zinedine Zidane a été interrogé sur la possibilité de voir Kylian Mbappé débarquer au Real Madrid dans le futur : "C’est Mbappé qui décidera de son avenir. Pour le moment, c’est un joueur du PSG, on verra plus tard. Mais il l’a toujours dit, que son rêve était de jouer au Real Madrid".

"Je veux garder Bale jusqu'à la fin de la saison"

Zinedine Zidane a évoqué l'avenir de Gareth Bale et le fait qu'il ait été convoqué en sélection nationale, alors qu'il est blessé : "Cela ne me dérange pas que Bale ait été appelé. Je dirais à nos fans que le premier à souffrir de cette situation, c’est le joueur. Il veut être avec nous. Il a été blessé, il est revenu et il n’a pas encore récupéré, mais il veut récupérer et jouer. C’est ce que je ressens. Nos fans doivent penser de manière positive. Vous dites également que je ne veux pas de Bale, que je veux qu’il parte en janvier... C’est n’importe quoi. Je veux que Gareth reste jusqu’à la fin de saison".

"Nous nous disons bonjour tous les matins mais nous ne pouvons pas avoir la même proximité avec tout le monde. Ce que nous voulons, c’est que le joueur aille bien mais il n’est pas prêt à s’entraîner normalement. Le a le droit de le convoquer et le joueur veut être bien physiquement, cela ne fait aucun doute. C’est lui qui souffre de cette situation en premier lieu. Ensuite, nous verrons comment ça se passe cette semaine et s’il est prêt ou non à partir en sélection. Pour l’instant, il ne l’est pas", a ajouté le Français.

Zinedine Zidane a confirmé le forfait de James Rodriguez : "C'est un peu la même chose. James Rodriguez n'est pas encore disponible. Il a encore des douleurs. C'est au jour le jour. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est exactement. J'espère qu'il va revenir vite. Je veux que mes joueurs soient avec moi, même s’il sera difficile de sélectionner mon groupe avec tant de choix, mais je préfère être dans cette situation".