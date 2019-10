Real Madrid - Zidane : "Les sifflets contre Courtois ? Injustes ou justes, c'est ce qu'il y a"

L'entraîneur du Real Madrid a longuement évoqué la situation de son gardien de but numéro 1 avant le match face à Grenade, samedi en Liga.

L'entraîneur du , Zinedine Zidane, a parlé du match au Santiago Bernabéu contre Grenade, l'une des révélations de la saison en (samedi à 16h00).



Grenade et le match: "Demain, ce sera le premier contre le second. Cela veut tout dire. Nous jouerons contre une équipe qui traverse une bonne saison et nous voulons faire un bon match. Nous étions comme d'habitude, nous avons peu de temps pour récupérer, mais nous sommes prêts pour jouer"



Courtois et les sifflets: "Injustes, pas injustes, c'est ce qu'il y a et il le sait. Il est fort. Nous sommes tous responsables."

Le Real Madrid communique au sujet de Thibaut Courtois



Débat de nouveau ouvert : "Il y a toujours des débats ici. Vous faites votre travail et je fais le mien. J'aurai toujours les 25 joueurs. Les gens peuvent parler, donner leur avis. Nous allons passer à autre chose, nous avons un match demain et nous verrons plus tard."



Expérience avec Courtois: "Je peux parler de tout avec les joueurs, mais je n’en ai pas parlé en particulier après le match face à Bruges. Nous savons ce que nous avons fait. La deuxième période contre Bruges n’a pas été spectaculaire, mais nous avons changé le visage. Demain pareil, c’est une équipe qui veut gagner des points et qui fait une bonne saison. Nous sommes meilleurs qu'il y a deux mois et nous serons meilleurs."



La place de leader du Real Madrid éclipsée par d’autres questions: "Nous connaissons la situation. Nous ne sommes pas aussi mauvais que vous pouvez en parler, mais c’est le Real Madrid. Cela ne changera rien, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons faire sur le terrain, nous avons match demain. Nous voulons être les premiers à la fin du match."