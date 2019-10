Le Real Madrid communique au sujet de Thibaut Courtois

Le club madrilène a communiqué sur le cas du portier belge, qui a dû sortir à la mi-temps de la rencontre entre le Real Madrid et Bruges, mardi soir.

Remplacé par Alphonse Areola à la mi-temps de la rencontre entre le Real Madrid et Bruges, mardi soir, alors que le Real perdait 2-0, Thibaut Courtois alimente les débats en depuis l'entame de la saison.

Zinédine Zidane avait confirmé après la rencontre que le gardien souffrait de maux d'estomac. Ce vendredi, le a lui-même tenu à communiquer sur la situation du portier belge.

"En ce qui concerne certaines informations sur notre joueur Thibaut Courtois, le Real Madrid souhaite indiquer ce qui suit:



1. Que notre joueur n'a jamais été diagnostiqué avec un prétendu soucis d'anxiété et que, par conséquent, cette information est absolument fausse.



2. Thibaut Courtois a été diagnostiqué et traité pour une gastro-entérite aiguë avec déshydratation et déséquilibre électrolytique, rendant impossible la fin du match de mardi dernier contre Bruges.



3. Le joueur répond actuellement favorablement au traitement", peut-on lire sur le communiqué publié sur le site officiel du club.