Real Madrid, Zidane : "Kroos et Modric sont p*tain de brillants"

Il est rare de voir Zizou avoir recours à un langage fleuri, mais le coach français du Real n'avait pas le choix face aux prestations de ses milieux.

Zinedine Zidane a fait l'éloge de ses joueurs après la victoire 2-0 du sur l'Atletico Madrid samedi soir. C'était la fin parfaite d'une belle semaine pour l'entraîneur français après d'autres victoires importantes contre Séville et le en Ligue des Champions.

Samedi, "Los Blancos" ont contrôlé le match du début à la fin, avec Luka Modric et Toni Kroos en métronome d'un milieu de terrain qui avait maîtrisé les débats.

"Nous les avons décomposés pour trouver une ouverture, c'est vrai", a déclaré Zidane sur son plan de match. "Nous devions faire des choses. Il s'agissait de changer de jeu rapidement et nous avons trouvé des espaces avec des diagonales"

«[Modric et Kroos] sont p*tain debrillants. Ils sont exceptionnels. Karim [Benzema] aussi ... Et Lucas [Vazquez] est phénoménal, et [Dani] Carvajal, et notre capitaine [Sergio Ramos], [Raphael] Varane ... Tout le monde est très bon.", s'"est encore félicité Zizou.

Le Real Madrid a pris l'initiative contre les leaders du championnat à Valdebebas, et leur démonstration a certainement plu à leur entraîneur.

"Je suis content de tout le match, comme l'autre jour en ", a encore apprécié Zidane. «Et c'était contre l'Atletico, qui était resté invaincu 26 matchs. Nous avons été très bons dans notre pressing sur tout le terrain et nous n'avons pas laissé l'Atletico entrer dans le match. Ils n'avaient qu'une seule occasion avec Saul et nous avons très bien contrôlé le match."

Il y a deux semaines, les Merengue s’inclinaient à domicile face à Alavés puis contre le Shakhtar et semblaient s’enfoncer dans une crise dont Zinedine Zidane n’allait pas s’en sortir. En l’espace de dix jours, les coéquipiers de Karim Benzema ont complètement renversé la tendance : ils sont désormais qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec en prime la première place du groupe et viennent de se relancer dans la course au titre.

En face, l’ est retombé dans ses travers de ses dernières saisons. Le jeu attrayant proposé dans cette première partie de saison n’a été qu’un lointain souvenir. Les Colchoneros ont d'abord cherché à bien défendre mais ont surtout été muselé par le pressing adverse, empêchant Luis Suarez et Joao Felix de se mettre en évidence.