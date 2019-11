Real Madrid, Zidane ferme la porte à un départ de Vinicius Junior : "Il ne partira pas en janvier"

L'entraîneur du Real Madrid a fermé la porte à un départ de l'ailier brésilien lors du mercato hivernal.

Auteur d'un but et d'une passe décisives en onze matches toutes compétitions confondues, Vinicius Junior connaît une deuxième saison plus compliquée avec le . L'international brésilien souffre d'une concurrence plus exarcerbé à son poste avec le recrutement d'Eden Hazard et Rodrygo l'été dernier. Vinicius Junior a moins de temps de jeu et les rumeurs concernant un départ du Brésilien durant l'hiver se sont amplifiés ces dernières semaines dans la presse espagnole.

En conférence de presse, Zinedine Zidane a écarté un départ de Vinicius Junior, en prêt ou définitif, lors du mercato hivernal : "Non, il ne va pas partir, il va rester ici, il fait partie de l'effectif. Nous sommes 25 ou 26 joueurs. Dernièrement, il n'a pas beaucoup joué mais il va compter à l'avenir. Ce n’est pas le moment, mais cela peut être rapidement à n'importe quel joueur et il faudra contribuer pour l’équipe. Il va rester ici, oui".

"Hazard, c'est au jour le jour"

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur du Real Madrid est conscient que le Brésilien n'a pas eu l'occasion d'afficher son meilleur niveau : "La seule chose est qu'il ne joue pas. Ce n'est pas son moment en ce sens qu'il y en a un autre qui entre dans l'équipe et joue, comme c'est le cas de Rodrygo. Ensuite, quand vous avez 26 joueurs, que vais-je expliquer ? Il y a quatre, cinq ou six joueurs qui jouent à ce poste dans l'effectif. Dernilèrement, il y a trois, quatre ou cinq matchs où il n'était pas retenu, mais nous verrons demain. Il faut être préparé".

"J'ai parlé de sa dynamique actuelle. Ce qui a changé depuis l'année dernière, c’est que Hazard et Rodrygo sont en présent en ce moment et qu’ils vont bien. Vinicius Junior aussi va bien, il s'entraîne bien. L'année dernière, il a bien fait. Ce qu'il veut, c'est d'essayer de bien faire les choses à son tour. La seule chose est qu'il y a d'autres joueurs importants et je dois choisir entre eux. C'est ma fonction et cela ne changera pas", a ajouté le technicien français.

Zinedine Zidane a donné des nouvelles de la blessure d'Eden Hazard : "Je ne peux pas dire de délais parce que c'est du jour à jour. Je confirme que ce n'est pas une blessure importante : le coup était fort et c'est une petite entorse. Je ne peux pas dire de délais parce que l'évolution dépend de chaque jour. C'est une petite chose, mais ça peut faire mal et jusqu'à temps que ça fait mal ... On verra la semaine prochaine s'il peut être de retour et jouer".