Valence-Real Madrid 1-3, Le Real avec la manière

Le Real Madrid s'est offert le scalp de Valence en demi-finales de Supercoupe d'Espagne ce mercredi.

Dès le quart d'heure de jeu de cette Supercoupe d' nouveau fromat, Toni Kroos marque un but inédit : un corner direct bien enroulé qui trompe un Domenech mal placé.

Le Real est dominateur et ne laisse rien passer. Les Madrilènes profitent d'ailleurs de leur supériorité ludique en marquant un second but. Sur un ballon perdu par l'ancien madrilène Garay, Isco tente et réussit une demi-volée qui fait mouche.

Mais c'est Luka Modric qui marquera le troisième but madrilène peu après l'heure de jeu. Le Ballon d'Or 2018 profite d'un service de Jovic pour marquer de l'extérieur du droit.

Le Real continue de dominer et Modric de se monter dangereux. Valence, de son côté, a du mal à s'approcher des trente derniers mètres adverses.Le Real se relâchera un peu en fin de rencontre et Valence réduira la marque par Parejo sur un penalty consécutif à une main de Ramos. 3-1, ce sera le score final, un score qui épouse bien la philosophie de la rencontre. Le Real avance donc en finale de Supercoupe d'Espagne aux dépens de Valence.