Real Madrid, Zidane évoque la sanction de Manchester City

L'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a évoqué la sanction administrée par l'UEFA à Manchester City en conférence de presse.

a été exclu des deux prochaines campagnes de et condamné à une amende de 30 millions d'euros par l'UEFA pour non respect des règles du Fair Play Financier.

Zinedine Zidane, l'entraîneur du , prochain adversaire de City en 8es de finale de la Ligue des Champions, a été sondé sur ce dossier en conférence de presse ce vendredi, avant de défier le en dimanche :

Le club galicien est d'ailleurs un adversaire redouté par Zizou : "La clé pour nous est de continuer à faire ce que nous avons fait. C'est un adversaire de haut niveau, le Celta ne mérite pas la position dans laquelle il se trouve et devrait être beaucoup plus haut dans la table de classement. C'est un match difficile. Nous devons être préparés, être dans le rythme et jouer à notre manière."

"Dans le football, vous devez avoir un équilibre. L'ADN du Real Madrid ne changera jamais. Notre façon est de jouer c'est le football d'attaque. J'ai joué ici moi-même et j'ai adoré. Mais il doit toujours y avoir un bon équilibre avec la défense et les clubs qui le font obtiennent les meilleurs résultats", a indiqué Zizou, qui s'est ensuite confié sur la mésaventure de City :

"Je ne sais pas vraiment ce qui va changer [avec l'exclusion de Man City et les transferts]. Je ne peux que parler du football. C'est une équipe compétitive solide et cela ne changera pas. Je suis en ce moment concentré sur le match du Celta demain. Juste ça."

Eden Hazard devrait effectuer son retour en compétition ce dimanche. ZZ a évoqué le joueur belge : "Nous savons tous à quel point Hazard est important et qu'il est un grand joueur. Nous sommes ravis de le revoir avec le groupe. [Eden 100% pour City?] Il se sentira beaucoup mieux mais il n'a pas joué depuis 3 mois. Physiquement, il est OK pour être avec nous. Cela dépend du match".

"Si la sélection des joueurs est difficile ? Je sais juste que j'ai de grands joueurs et parfois c'est très difficile de prendre une décision. Chacun a quelque chose à offrir. J'adore les avoir tous prêts à intervenir. J'ai besoin de prendre mon temps."

"Pas de match en milieu de semaine ? L'une des choses les plus importantes pour moi est d'avoir une bonne semaine de préparation, donc cela ne me dérange pas d'avoir à attendre 7 jours avant le prochain match (...) J'ai 23 joueurs qui peuvent tous jouer. Ma décision ne dépend pas vraiment d'eux. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'être concentrés et motivés et c'est à moi de faire le choix final. C'est beaucoup plus facile de choisir quand tous sont disponibles."