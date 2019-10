Real Madrid, Zidane évoque la polémique Bale

L'entraîneur français du Real Madrid n'a pas été épargné sur les questions autour de la situation et l'avenir de Gareth Bale.

Gareth Bale est au centre de toutes les attentions du côté de Madrid. L'international gallois fait la une des journaux en et pour cause. L'ancien joueur de ne serait pas satisfait de sa situation au . Gareth Bale souhaiterait même quitter le Real Madrid au plus vite, et le Shanghai Shenhua serait déjà en contact avec l’entourage du Gallois. Un départ dès l'été prochain est évoqué par la presse espagnole.

L'attaquant du Real Madrid serait furieux après les filtrations du club sur son état de santé et sa vie privée, et sa relation avec Zinedine Zidane n'arrangerait pas les choses puisqu'elle serait glaciale. La situation est très compliquée pour Gareth Bale au Real Madrid et forcément cela pose des questions. Présent en conférence de presse avant la rencontre face à , Zinedine Zidane n'a pas pu éviter les questions sur son attaquant gallois.

"Pas d'offre pour Bale"

"Il a parlé avec le club. Je ne peux pas dire ce qui s’est passé. C’est une affaire personnelle, et il avait la permission du club. Il n’y a pas d’histoire", a indiqué Zinedine Zidane au sujet du voyage à Londres de l'attaquant des Merengue. "Beaucoup de choses sont dites. Nous avons une bonne relation. C’est un joueur qui est ici, qui s’entraîne. S’il n’est pas disponible, il n’est pas disponible c’est tout. Les gens parlent beaucoup, au final ce qui est important c’est qu’on sait le joueur qu’il est quand il est prêt et à 100%. Les gens veulent créer de la polémique. Quand il peut, il se concentre sur le fait de bien jouer", a ajouté le Français.

Zinedine Zidane considère que Gareth Bale a pris la meilleure décision en restant lors du dernier mercato : "C’est mieux qu’il soit resté l’été dernier. Ce qui se dit en dehors, ça n’aide pas. C’est un joueur important pour l’effectif. Les gens vont toujours parler de ça, mais je crois qu’il est content d’être ici. Il n’y a pas d’offre je pense. Et s’il y en a une qui arrive, le club et lui parleront. S’il reste en janvier, les gens diront qu’il partira en juin, ça ne changera pas malheureusement".

"Qui va lui enlever le rêve de jouer ? Personne. S'il est ici, il le mérite. Il est heureux d'être ici et de manifester. Enervé pour ne pas avoir jouer contre Bruges ? Je ne pense pas, je lui ai parlé et James, les deux n'étaient pas disponibles. Il n'y a rien de plus. Tout le monde pense et écrit des choses, mais ils n'étaient pas disponibles. Il reviendra cet après-midi, il avait la permission pour hier et aujourd'hui. Cet après-midi sera ici., a conclu l'entraîneur du Real Madrid.