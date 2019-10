Real Madrid, Hazard a refusé l'équipe de France

Le capitaine de la Belgique a confié avoir eu le choix entre l'équipe de France et les Diables Rouges au cours de sa carrière.

Arrivé cet été au contre 100 millions d'euros en provenance de , Eden Hazard fait les beaux jours de la . Capitaine des Diables Rouges, l'ailier porte sa sélection vers l' en compagnie de ses formidables coéquipiers. Mais l'international belge a passé une bonne partie de sa jeunesse en puisqu'il a été formé à avant d'y exploser au plus haut niveau. Et il aurait pu donner une toute autre tournure à sa carrière internationale, lui dont des photos avec le maillot de l'équipe de France sur ses épaules étant enfant ont fuité dans la presse.

Dans une interview accordée à Real Madrid TV, Eden Hazard a révélé avoir eu le choix entre les Bleus et la Belgique : "L'équipe de France ? On en a parlé un peu, surtout quand j’ai débuté avec Lille, mais je suis Belge donc j’ai décidé de jouer avec la Belgique. "Pour n'importe qui dans le football, Zidane est une référence. Tout le monde était ému en le voyant jouer. Quand j'étais petit, j'en étais fou, je voyais ses matchs, je voulais voir ce que Zidane faisait sur le terrain, j'aimais tout".

"Gagner la C1"

L'international belge est heureux de réaliser son rêve de jouer chez les Merengue : "Mon rêve de toujours était de jouer au Real Madrid, le meilleur club du monde, c'est pour ça que je suis heureux. Courtois m'a toujours dit que c'était le meilleur club au monde. J'avais déjà pris ma décision à la fin du Mondial, je m'étais dit 'Je dois partir maintenant au Real Madrid'. Ça n'a pas été possible et je suis resté une année de plus à Chelsea, ce qui a rendu mon départ plus facile. Le club l'a compris et m'a laissé partir. J'ai parlé avec Florentino et il m'a dit que l'on m'attendait au Real. Après, j'ai également parlé avec Modric et j'ai senti qu'ils me voulaient tous au Real Madrid. J'ai enfin pu venir".

Eden Hazard a évoqué les objectifs de la saison : "Je joue pour ce maillot. Quand je rentre sur le terrain et que je vois le Bernabéu, je suis heureux. C'est pour cela que je suis ici, pour jouer sur ce terrain et aider mes coéquipiers. Pour moi, c'est un rêve de jouer dans le plus grand club du monde. Nous allons tout donner pour gagner la Ligue des Champions, la et la Coupe. Nous devons lever au moins un titre à la fin de la saison, voir deux, trois ou quatre. Nous voulons gagner et, pour ma part, j'espère donner le meilleur de moi même, gagner des matchs et que tout se passe bien".

"Pour moi, comme je l'ai dit le premier jour, la Ligue des Champions est importante. À Londres, je ne suis arrivé qu'une fois en demi-finale, Chelsea venait de gagner sa seule Ligue des Champions une année avant mon arrivée. Ici, dans les saisons précédentes, beaucoup de C1 ont été gagnées et c'est difficile de la gagner chaque année car beaucoup d'équipes le veulent aussi, mais je suis ici pour la gagner car c'est important pour tout le monde, moi y compris", a conclu le Belge.