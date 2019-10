Real Madrid, Bale : "Besoin de penser à autre chose qu'au football"

L'international gallois a admis vivre "dans une bulle" loin de toutes les rumeurs à son sujet. Il préfère penser à autre chose qu'au football.

La carrière de Gareth Bale n'est pas un long fleuve tranquille. Arrivé en grande pompe au à l'été 2013, l'international gallois a connu deux dernières saisons très compliquées dans la capitale espagnole entre manque de temps de jeu, blessures à répétition, mais aussi une relation en dents de scie avec son entraîneur, Zinedine Zidane, et surtout des rumeurs, avérées, de départ avec en point d'orgue son faux départ en l'été dernier.

En , l'investissement du Gallois dans sa carrière a été vivement critiqué. Gareth Bale préfère s'aérer l'esprit et jouer au golf que se consacrer uniquement sur le football, à l'image d'un Cristiano Ronaldo. Pas épargné par les rumeurs et par la presse, Gareth Bale a décidé de vivre "dans une bulle". Dans une interview accordée à The Telegraph, il a confié ne pas être au courant de l'actualité : "Boris Johnson? Je ne sais pas qui est le premier ministre du Royaume-Uni, je ne fais que suivre le golf, c'est tout. Je pensais que c'était le maire. Ma retraite? Je m'imagine sur un terrain de golf".

"Une vie plus paisible"

Aujourd'hui, l'ailier du Real Madrid commence déjà à penser à son après-carrière, et surtout il ne veut plus être focalisé sur le football : "Je n'ai pas pris beaucoup de temps pour penser à ma retraite mais j'ai 30 ans. Je m'organise pour avoir des choses à faire; et pas seulement rester assis sur le canapé. Bien que je préfère avoir une vie plus éloignée et plus paisible. Je suis à un moment où je dois penser à plus de choses et à autre chose que le football".

L'international gallois semble désormais lasser d'être footballeur professionnel : "C'est difficile mentalement. Maintenant, nous avons des psychologues à qui nous pouvons parler et j'ai discuté avec eux de ce que je ressens. Quand tu as 18 ans, c'est quelque chose dont tu rêvais, mais quand tu le fais depuis longtemps, ça disparaît. Je suppose que quand vous êtes jeune, vous ne comprenez pas la négativité à quoi cela peut conduire".

Enfin, Gareth Bale a tout de même voulu rassurer en avouant se plaire à Madrid : "Je suis très heureux d'être ici, le style de vie, la culture, la nourriture, la météo ...". Reste à savoir si cela sera suffisant pour voir l'international gallois rester dans la capitale espagnole, lui qui est de nouveau cantonné à un rôle de remplaçant et dont l'avenir pourrait se situer en Chine d'après les dernières informations véhiculées par la presse espagnole.