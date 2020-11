Real Madrid – Zidane encense Ramos : "c'est le meilleur défenseur de l'histoire"

En conférence de presse, Zinédine Zidane s'est montré admiratif de son capitaine.

Avant d'aller affronter Valence à Mestalla, ce dimanche, Zinédine Zidane a répondu aux questions des journalistes lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant match. Pour cette rencontre, le sera privé de deux joueurs testés positifs au Coronavirus, Eden Hazard et Casemiro ce qui a contraint le Real Madrid à modifier son entraînement collectif.

Et lors de cette conférence de presse, Zidane a une fois de plus salué l'immense carrière de Sergio Ramos, avec qui il avait joué lors de sa dernière saison au Real Madrid, en 2005-2006 : « C'est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire, c'est sûr. Ce qu'il a fait, ce qu'il est et ce qu'il montre à Madrid. En fait je pense qu'il est le meilleur défenseur de l'histoire. »

Une mise au point qui fera plaisir à Sergio Ramos dont le contrat expire à la fin de la saison. Et bien qu'âgé de 34 ans, le Real Madrid devrait lui offrir une prolongation de contrat pour les deux prochaines saisons.