Coronavirus – Hazard et Casemiro positifs : "c'est embarrassant" pour Zidane

L'entraîneur du Real Madrid doit faire face à deux cas positifs au sein de son effectif avant le déplacement à Valence.

Dimanche, le se rendra à Valence à l'occasion de la 9e journée du championnat d' . Et pour ce déplacement, le Real Madrid sera privé de deux joueurs testés positifs à la Covid-19 : Eden Hazard et Casemiro.

Et cettes situation embarrasse Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid : « C'est déconcertant parce que tu ne sais jamais ce qui va se passer, à quel moment il va y avoir ou pas des positifs. Ce sont des joueurs qui font attention mais ce sont des choses qui arrivent. C'est vraiment déconcertant, j'insiste. Mais cela pourrait être pire parce qu'à l'extérieur du football il y a plein de gens qui sont malades et qui passent par un très mauvais moment. L'entraîneur que je suis aurait préféré avoir Hazard et Casemiro à sa disposition. »

A cause de ces cas positifs, le Real Madrid a été contraint de modifier son dernier entraînement : seuls des exercices individuels ont été mis en place en lieu de l'habituel entraînement collectif.