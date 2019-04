Real Madrid, Zidane encense Benzema

Zinedine Zidane, le coach du Real, a été très élogieux envers son attaquant Karim Benzema après ce dernier ait claqué un triplé face à Bilbao.

Le Real Madrid a frappé très fort ce dimanche en disposant de l'Athletic Bilbao sur le score de 3 buts à 0. Un succès qui porte principalement la signature de Karim Benzema. En verve, l'attaquant français a mis un triplé. Son tout premier dans le championnat espagnol depuis 2015.

Avec ce hat-trick, Benzema confirme ainsi sa renaissance sous la houlette de Zinedine Zidane. Depuis que son compatriote est revenu sur le banc merengue, l'ancien lyonnais a été impliqué dans 10 des 12 réalisations de sa formation en championnat (10 buts et 2 passes décisives). Un rendement étincelant est qui logiquement laisse le coach admiratif.

En conférence d'après-match, Zidane a étalé tout le bien qu'il pensait de son numéro 9. "Ce qu'il réussit dans la finition est impressionnant et je me réjouis pour lui, a-t-il indiqué. Tout ce qu'il fait n'est pas facile du tout. Il a marqué 11 buts de la tête cette saison et je ne le voyais pas aussi bon de la tête. Mais vraiment ! Il est toujours au bon endroit, il saute au bon moment, il a cet instinct de se mettre toujours où il faut. Je suis content pour lui, ça paye, son travail est récompensé".

"J'ai toujours pensé qu'il était un joueur extraordinaire"

Même s'il n'y a jamais vraiment prêté attention, Zidane était aussi content que Benzema ait répondu à ses détracteurs et à tous ceux qui doutaient en la capacité de ce dernier à tenir le rôle d'avant-centre numéro un du côté de Bernabeu. "C'est toujours pareil, on retombera toujours sur les mêmes discussions. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un joueur extraordinaire, a rappelé l'entraineur madrilène. On parle de ses buts aujourd'hui mais j'ai envie de parler de ce qu'il fait sur le terrain, le fait de combiner avec les autres. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans sa position qui combinent de cette manière-là. C'est ça que j'ai envie de retenir. Les autres jouent pour lui et quand il est en confiance, les ballons arrivent. Les autres joueurs ont envie de la lui donner parce que lui, quand il faut qu'il la donne, il la donne".

Buteur à 21 reprises en 33 matches de en 2018/19, Benzema égale son deuxième meilleur total sur une saison depuis qu'il évolue à Madrid. Sa meilleure marque est de 24 réalisations en 2015/16 et elle est tout à fait atteignable d'ici la fin du championnat. Surtout au vu de la forme impressionnante qu'il affiche actuellement.