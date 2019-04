Real Madrid-Athletic Bilbao 3-0, Benzema voit triple pour offrir la victoire au Real

Le Real Madrid défiait l'Athletic Bilbao ce dimanche en Liga avec un Karim Benzema triple buteur.

Le n'a plus rien à gagner cette saison et prépare déjà la prochaine avec plusieurs bouleversements à venir. Une constante émerger néanmoins du côté de la capitale espagnole : la forme de Karim Benzema, buteur pratiquement à chaque fois que Zinedine Zidane fait appel à lui.

Une première période décevante

Une autre constante, moins réjouissante pour Zizou, concerne le manque d'idées du Real cette saison dans le jeu. Un peu à l'image de cette première période jouée pourtant à domicile, dans un Bernabeu de moins en moins fréquenté avec l'absence d'enjeu en cette morne fin de saison madrilène.

Pour voir la première opportunité de la rencontre, il faudra attendre la 42e minute et un premier corner pour... Bilbao. Benat se charge du centre pour Raul Garcia, plus rapide que Casemiro près du point de penalty et qui reprend du crâne. Navas capte tranquillement néanmoins.

Rien d'extraordinaire ne se produira lors du premier acte, mais le second démarrera très fort. En effet, pratiquement dès le retour des vestiaires, Kroos remonte le pré sans opposition avant de servir Asensio sur le flanc gauche. Ce dernier réussit un joli centre du gauche sur lequel Benzema claque un coup de crâne sur lequel Herrerin ne peut rien faire. 1-0.

Le Real devient plus confiant et évolue avec de plus en plus de confort avec les minutes qui passent. Et à la 75e minute, Gareth Bale obtient un corner sur lequel Herrerin rate son intervention, Benzema est plus rapide que son garde du corps au but et marque d'un nouveau coup de crâne pour le 2-0.

Benzema se rendra même l'auteur d'un troisième but quand, en fin de rencontre, le Français marque dans le but vide après une mauvaise sortie d'un Herrerin très peu à son avantage ce dimanche. 3-0, score final, le Real s'impose avec un Benzema de plus en plus à l'aise avant l'été de tous les enjeux.