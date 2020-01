Real Madrid, Eden Hazard sur le chemin du retour

Absent des terrains depuis la fin du mois de novembre, Eden Hazard a pu effectuer quelques exercices avec le ballon, ce jeudi.

Bonne nouvelle pour le . Eden Hazard, la star belge des Merengue, est sur le chemin du retour après avoir raté plus d’un mois et demi de compétition. Ce jeudi, il était au centre d’entrainement de Valdebebas et a pu effectuer sans gêne plusieurs exercices avec le ballon.

Pour rappel, l’ancien Lillois s’était blessé lors du match de Ligue des Champions contre le PSG (5e journée). Il avait souffert d’une fissure de la cheville droite, et le club espagnol a été incapable de donner une date précise concernant son retour.

Hazard de retour lors du derby contre l’Atlético ?

Hazard avait déjà repris la course il y a quelques jours, et en se contentant de séances individuelles. Maintenant qu’il a retouché le cuir, on peut supposer qu’il va très bientôt retrouver ses coéquipiers pour des séances complètes. Selon la presse belge, son retour sur les terrains pourrait même s’effectuer le 1er février prochain à l’occasion du choc face à l’ en championnat. Enfin, et si tout va bien, il devrait bien être présent lors de la reprise de la Ligue des Champions, programmée contre (26 février).

Pour rappel, Hazard avait déjà été arrêté en début de saison pour des pépins physiques. Ses allers retours répétitifs à l’infirmerie font qu’il ne présente que le 13e temps de jeu de l’effectif en cumulé (toutes compétitions confondues), avec 982 minutes et 13 rencontres à son compteur.