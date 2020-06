Le Real Madrid sans Casemiro contre Majorque

Le Real Madrid vient de diffuser son groupe pour le match à domicile prévu mercredi contre Majorque.

Zinedine Zidane a annoncé son groupe contre Majorque avec le retour d’Isco et l’absence de Casemiro, suspendu après avoir reçu son cinquième carton jaune dimanche dernier.

Le retour d'Isco semble prématuré. Le meneur de jeu espagnol devait manquer environ deux ou trois semaines après sa blessure aux ischio-jambiers qu'il avait contractée la semaine dernière, mais il semble qu'il soit maintenant rétabli et prêt à jouer.

LE GROUPE DU REAL MADRID:

Gardiens de but: Courtois, Areola et Altube. Défenseurs: Carvajal, Militão, Ramos, Varane, Marcelo, Mendy et Javi Hernández.

Milieux de terrain: Kroos, Modric, Valverde, James et Isco.

Attaquants: Hazard, Benzema, Bale, Asensio, Brahim, Mariano, Vinicius Jr. et Rodrygo.