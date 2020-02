Real Madrid, Vinicius pas satisfait par l'arbitrage

L'attaquant du Real Madrid n'est pas satisfait par l'arbitrage lors du match face à Manchester City mercredi soir.

Vinicius Junior n'était pas le plus satisfait de certaines des décisions d'arbitrage prises par Daniele Orsato lors de la défaite 2-1 du contre en mercredi soir.

Le Real a concédé un penalty et Sergio Ramos a été expulsé alors que les visiteurs ont renversé les débats dans les 15 dernières minutes.

"Gabriel Jesus commet une faute sur le premier but. Tout le monde le sait. L'arbitre a le VAR et ne voulait pas le regarder. J'ai vu que c'était une faute sur le terrain, je n'avais pas besoin de la regarder dans le vestiaire", a tonné le Brésilien au terme du match.

"Ils nous traitent toujours de la même manière. Lors du match contre , le carton jaune pour Sergio [Ramos] sur sa première faute n'était pas normal".

"Est-ce qu'ils nous sifflent de mauvaises décisions ? Oui. Nous sommes l'équipe avec le plus de titres et de Ligues des champions. Ça va toujours être comme ça." L'attention se tourne maintenant vers le Clasico de dimanche avec Barcelone et Vinicius pense que cette défaite n'aura pas d'influence sur le groupe :

"Cela ne nous affectera pas", a-t-il noté. "Nous faisons une excellente saison. Nous allons travailler dur jusqu'à dimanche."