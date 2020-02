Real Madrid-Manchester City (1-2), City prend une belle option à Madrid

Opposé à Manchester City en 8es de finale aller de Ligue des champions, le Real Madrid s'est incliné face aux hommes de Pep Guardiola.

Le , qui vient de perdre la tête de la au profit du Barça, défiait en 8es de finale aller de Ligue des Champions ce mercredi soir, avant de retrouver les les Catalans pour le Clasico en fin de semaine.

Et Madrid a souffert dans le jeu face à des Citizens bien organisés. Les joueurs de Pep Guardiola ont dominé et se sont offerts plusieurs occasions franches. Ainsi, dès la 21e minute, Thibaut Courtois détournait près de son poteau droit une tentative signée Gabriel Jesus.

Un centre de Ferland Mendy permettait à Benzema de riposter à la demi-heure de jeu. La tête de celui qui vient de prolonger avec le Real était repoussée par Ederson.

Plus d'équipes

Mais la domination était plutôt citizienne. Casemiro sauvait d'ailleurs sur sa ligne suite un corner mancunien peu avant le repos. Mahrez ratera ensuite plusieurs occasions franches dans le second acte et l'Algérien s'en mordra les doigts.

En effet, à l'heure de jeu, le Real ouvrait le score. Tout partait d'une interception signée Modric. Vinicius Junior se présentait ensuite dans la surface et centrait pour Isco qui, lui, ne ratait pas. 1-0.

L'article continue ci-dessous

Cependant, City allait être récompensé de sa domination quelques instants plus tard. C'est Gabriel Jesus qui égalisait pour les visiteurs à dix minutes de la fin. Son 5e but en six matches de avec Manchester City cette saison. City obtenait ensuite un penalty quand Raheem Sterling était fauché par Daniel Carvajal. De Bruyne se chargeait d'exécuter la sentence, alors que Sergio Ramos était expulsé en fin de rencontre.

2-1, le score final. Manchester City fait la bonne opération et c'est loin d'être immérité pour les coéquipiers de Mahrez. Le Real Madrid doit vite se remobiliser à l'approche du Clasico.