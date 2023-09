Real Madrid : Vinicius, l'incroyable rebondissement

Vinicius a été victime d'une déchirure musculaire contre le Celta Vigo, mais une bonne nouvelle arrive

Le Real Madrid a été propulsé en tête du classement de la Liga par Jude Bellingham, qui trône désormais fièrement en tête du classement du Pichichi avec cinq buts en quatre matches. Mais il ne fait aucun doute que Carlo Ancelotti est prêt à tout pour que son attaquant vedette, Vinicius Junior, revienne au plus vite.

Vinicius a été victime d'une déchirure musculaire contre le Celta Vigo deux week-ends plus tôt à Balaidos, et a été exclu pour six semaines, même si les premières informations faisaient état d'une indisponibilité de quatre semaines seulement.

Selon Marca, le Brésilien travaille d'arrache-pied pour retrouver sa pleine forme et n'a pas l'intention de s'absenter plus d'un mois s'il le peut. Son objectif est de revenir à temps pour le derby madrilène contre l'Atletico Madrid au Civitas Metropolitano le 23 ou le 24 septembre. Au minimum, il devrait être absent jusqu'au match contre Osasuna une semaine plus tard.

Il ne serait pas surprenant de voir Vinicius revenir plus tôt que prévu. Sa condition physique a toujours été l'un des aspects les plus impressionnants de son jeu. Il est souvent malmené par les défenseurs mais n'en souffre que rarement. Bien qu'il soit l'un des joueurs les plus explosifs, il a joué plus de minutes que n'importe qui d'autre au Real Madrid la saison dernière. Néanmoins, Ancelotti sera également conscient qu'il ne peut pas se permettre de le perdre pour une plus longue période de la saison en le faisant revenir à la hâte.