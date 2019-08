Real Madrid, Vinicius : "Benzema me donne de nombreux conseils"

Dans un entretien exclusif accordé à Goal et à SPOX, Vinicius Jr. s'est livré sur l'impact de Zinedine Zidane et de Karim Benzema sur sa carrière.



VINICIUS JR. à propos de …

... la nouvelle saison: "Nous sommes confiants et prêts à jouer une meilleure saison que la précédente. Nous ne devons pas donner trop d'importance aux résultats de la pré-saison."



... sa situation après sa blessure la saison dernière: "Je dois retrouver le rythme. Mentalement, je me sens encore mieux que la saison dernière, j'aime être ici et jouer avec joie, c'est la chose la plus importante."

... Zinedine Zidane: "Il parle tous les jours avec moi et fait tout pour me rendre heureux, comme mes coéquipiers sur le terrain. Zidane est une grande idole pour tout le monde, il était une légende en tant que joueur et maintenant il est une légende comme coach. J'étais nerveux quand il est entré dans le vestiaire la première fois après son retour. "

... jouer pour le et les offres d’autres clubs: "J’avais reçu de nombreuses offres avant de rejoindre le Real Madrid, y compris de l’ , mais j’ai toujours su que si je pouvais aller à Madrid, j’allais rejoindre le Real et cela a été la meilleure chose qui me soit arrivée. "

... sa relation privilégiée avec Karim Benzema: "Il me donne de nombreux conseils sur la manière de me comporter sur le terrain. C'est un grand joueur, mais c'est aussi une personne formidable. C'est un ami, comme tout autre coéquipier."

... Eden Hazard: "C’est un grand joueur et il va nous donner beaucoup de qualité. Je suis sûr que nous gagnerons beaucoup de titres ensemble."