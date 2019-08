UEFA Awards - Messi, Ronaldo et Van Dijk nominés

Virgil van Dijk accompagne Lionel Messi et Cristiano Ronaldo parmi les nominés au titre de joueur de l'année décerné par l'UEFA.

Le défenseur de Virgil van Dijk fait partie de la liste des trois nominés pour la récompense de joueur de l'année de l'UEFA, aux côtés de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les trois joueurs faisaient déjà partie d'une première liste plus large communiquée par l'instance européenne au début du mois.

L'international néerlandais a remporté la avec Liverpool au printemps dernier, une campagne européenne victorieuse dans laquelle il a joué un rôle prépondérant pour les Reds.

Le gagnant sera annoncé le 29 août prochain à l'occasion du tirage au sort de la phase de poules de la prochaine C1, à .

De son côté, Lionel Messi a terminé meilleur buteur de la plus prestigieuse compétition européenne et remporté sa dixième , tandis que CR7 a également été sacré champion national avec la Juve.

La liste a été réduite à trois noms par un jury composé de 80 entraîneurs engagés sur la scène européenne l'an dernier (Ligue des champions ou League Europa) et de 55 journalistes. Alisson Becker, Sadio Mané et Mohamed Salah - trois autres joueurs de Liverpool - ont terminé aux 4, 5 et 6e place.

Le Top 10 est complété par Eden Hazard (7e), Matthijs de Ligt (8e), Frenkie de Jong (9e) et Raheem Sterling (10e), autant de joueurs qui auront joué au minimum un quart de finale européen la saison dernière.

Amandine Henry a pour sa part été nominée pour la récompense de joueuse de l'année et sera en compétition avec ses coéquipières lyonnaises Lucy Bronze et Ada Hegerberg, déjà sacrée lors du premier Ballon d'or féminin en décembre dernier.