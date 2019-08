Real Madrid-Valladolid : 1-1 - Les regrets de Zinédine Zidane

Zinédine Zidane est revenu sur le match nul décevant concédé par le Real Madrid face à Valladolid (1-1), ce samedi.

Pour sa première à Bernabeu en , le Real Madrid a dû se contenter d'un score de parité face à une équipe de Valladolid sans complexe (1-1). Malgré l'ouverture du score de Benzema en fin de match (82e), le Real a craqué quelques minutes plus tard sur un but de Guardiola (86e). En conférence de presse, Zinédine Zidane n'a pas souhaité dramatiser, malgré des regrets évidents.

Le scénario : "Nous avons une mauvaise sensation parce que nous avons fait le plus difficile, marquer ce but en seconde période, alors que nous ne jouions pas bien, et à trois ou quatre minutes de la fin, ils arrivent à arracher le match nul. C'est difficile parce que nous méritions mieux, surtout en première période".



Le but encaissé : "Il ne faut pas perdre le ballon, car c'est quelque chose qui peut arriver, mais nous étions hors de position pour défendre et c'est difficile. Dans cette situation, nous devons sortir le ballon. Il n’a pas été possible de conserver le résultat, il faut s’améliorer, il faut jouer 90 minutes, maintenant ce n’est plus assez de faire 50 ou 60 bonnes minutes".

James : "Il a fait un bon match, il a quitté le terrain parce qu'il était un peu blessé et nous préférons ne pas prendre de risque, mais il a fait du bon travail, notamment en première mi-temps".



Un manque de rythme en fin de match ? : "Ce n’est pas un problème physique, et la chaleur est la même pour les deux équipes. Nous sommes moins saignants en deuxième mi-temps, notre jeu n’est pas fluide et, quand c'est comme ça, nous avons des problèmes. Mais, encore une fois, ce n’est pas un problème physique".