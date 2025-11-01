Real Madrid - Valence : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Pour ceux qui suivent la rencontre entre le Real Madrid et Valence, il y a plusieurs façons d'accéder à la diffusion et de profiter du match en streaming. Les amateurs de sports qui souhaitent s'impliquer davantage peuvent envisager de parier en ligne pour assortir le suspense du jeu avec des enjeux personnels.

La machine merengue est lancée et semble inarrêtable. Auréolé de sa victoire dans le Clásico face à Barcelone le week-end dernier, le Real Madrid de Xabi Alonso reçoit ce samedi soir un Valence CF en pleine détresse. Entre la célébration du Soulier d'Or de Kylian Mbappé et la préparation du choc européen à Liverpool, ce match a des allures de répétition générale pour le leader de la Liga.

Mbappé, un Soulier d'Or et une forme stratosphérique

L'homme fort de ce début de saison est sans conteste Kylian Mbappé. L'attaquant français, qui s'apprête à présenter Soulier d'Or 2024-25 au public du Bernabéu, affole les compteurs avec 16 buts en 13 matchs. Il est le moteur d'une équipe qui domine le championnat et qui voudra faire le plein de confiance avant d'aller défier Liverpool en Ligue des Champions.

Une défense décimée et des tensions internes

Pourtant, tout n'est pas rose à Madrid. L'infirmerie affiche complet dans le secteur défensif, avec les absences de longue durée de Carvajal, Rüdiger et Alexander-Arnold, obligeant Xabi Alonso à bricoler une nouvelle fois. De plus, la colère de Vinícius Júnior lors de son remplacement pendant le Clásico a révélé quelques tensions que le coach doit gérer avant les grandes échéances.

Valence, la peur du vide au Bernabéu

En face, Valence traverse une période catastrophique. 18èmes de Liga et englués dans la zone de relégation, les hommes de Carlos Corberan n'ont plus gagné en championnat depuis le 20 septembre. Si le retour de leur défenseur Mouctar Diakhaby est une bonne nouvelle, la tâche s'annonce quasi impossible face à un Real Madrid invaincu à domicile cette saison et bien décidé à asseoir sa domination sur la Liga.

Sur quelle chaine suivre le match Real Madrid - FC Valence ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France BeIN Sports 2, BeIN Connect 🌍 MENA BeIN Sports MENA 1, BeIN Connect, TOD 🇵🇹 🇮🇹 🇩🇪 DAZN (streaming) 🇵🇱 Pologne Canal+ Sport 1 🇷🇴 Roumanie Digi Sport 2 🇪🇸 Espagne La Liga TV Bar 🇬🇧 Royaume-Uni Disney+ 🇧🇦 Balkans Arena Premium 3

💡 Astuce : Si vous êtes à l’étranger, utilisez un VPN pour accéder à votre plateforme habituelle de streaming comme si vous étiez en France.

Comment regarder de partout avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Real Madrid - FC Valence ?

LaLiga - LaLiga Estadio Bernabeu

La rencontre entre le Real Madrid et Valence se tiendra ce samedi 1er novembre à partir de 21h00, heure française, au Stade Santiago Bernabeu de Madrid.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid doit composer avec une série d’absences notables avant la réception de Valence. Dani Carvajal a été opéré du genou et sera indisponible plusieurs semaines, tandis qu’Antonio Rüdiger poursuit sa convalescence après une blessure musculaire importante. David Alaba, touché au mollet, reste incertain et sa participation sera décidée dans les dernières heures précédant le match.

En revanche, Trent Alexander-Arnold effectue son retour et pourrait débuter sur le banc, avec Federico Valverde susceptible d’être reconduit dans le couloir droit. Andriy Lunin, expulsé lors du Clasico perdu face au Barça, manquera ce rendez-vous pour cause de suspension. Devant, Vinicius Junior – qui s’est excusé pour son comportement lors de sa sortie contre Barcelone – devrait être titularisé aux côtés de Jude Bellingham et Kylian Mbappé, dans une attaque de plus en plus rodée.

Infos sur l'équipe de Valence

Le Valencia CF se déplace au Santiago Bernabéu avec un effectif affaibli. Mouctar Diakhaby, Largie Ramazani et Dimitri Foulquier sont forfaits, tandis que Lucas Beltrán et Filip Ugrinic restent incertains et seront évalués avant le coup d’envoi. Ces absences fragilisent la profondeur de banc de l’équipe de Rubén Baraja, qui devrait toutefois miser sur la stabilité de son onze type.

En attaque, Arnaut Danjuma et Hugo Duro, auteurs de quatre buts chacun depuis le début de saison, devraient être alignés pour tenter de surprendre la défense madrilène. Au milieu, Baptiste Santamaria est pressenti pour accompagner le double pivot habituel, tandis que le capitaine José Gayà mènera une ligne défensive rajeunie mais solidaire. Face au Real, Valence cherchera avant tout à résister et exploiter les contres rapides pour créer la surprise.

