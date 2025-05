Real Madrid : une ancienne star de retour

L'ancien joueur de La Fabrica, Nico Paz, a fait une entrée remarquée chez les pros, devenant Meilleur Jeune Joueur de l'Année en Serie A à Como.

Paz a disputé quelques matchs avec l'équipe première du Real Madrid, mais a décidé de rejoindre le lac de Garde l'été dernier pour tenter sa chance.

Cependant, les Merengues n'avaient aucun doute quant à leur volonté de garder le contrôle sur l'avenir de Paz et de son talent. Como a finalisé son transfert pour 6 millions d'euros l'été dernier, mais le Real Madrid dispose d'une indemnité de cession de 50 % et d'une option de rachat de 8 millions d'euros. En mars, il avait été annoncé que le club envisageait d'activer cette option, mais des informations plus récentes affirment qu'il n'a pas encore pris sa décision concernant le joueur de 20 ans. L'entraîneur de Como, Cesc Fabregas, a également confirmé l'intérêt du Real Madrid pour Paz.

Diario AS rapporte également que le Real Madrid a décidé de faire revenir Paz. Ses six buts et neuf passes décisives en 35 apparitions ont prouvé qu'il pouvait percer au plus haut niveau, et Paz a déjà fait ses débuts avec l'Argentine. Le Real Madrid a toujours l'intention de recruter un milieu de terrain plus défensif, pour pallier la perte de Toni Kroos, tandis que l'arrivée de Paz compensera plus précisément le départ de Luka Modric.

L'objectif est que Paz rejoigne l'équipe avant la Coupe du Monde des Clubs. Il sera le troisième joueur de l'effectif que le Real Madrid a laissé partir avant de le faire revenir, après Dani Carvajal et Fran Garcia.

À ce stade, l'approche et la configuration de Xabi Alonso restent incertaines, et il est donc difficile de prédire le rôle de Paz. Il est à noter que Paz et Arda Guler offriront à Alonso de jeunes meneurs de jeu talentueux, et certains se demandent s'ils pourront tous deux bénéficier de suffisamment de temps de jeu. En général, ils aiment jouer depuis les côtés opposés. Como souhaite conserver Paz, tandis que l'Inter avait identifié Paz comme une option, et Guler comme une alternative si le Real Madrid le faisait revenir.