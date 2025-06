Real Madrid : un nouveau défenseur débarque

Après les recrutements de Trent Alexander-Arnold et du défenseur central Dean Huijsen, les Merengues devraient recruter un latéral gauche.

Le Real Madrid compte bien se rendre à la Coupe du Monde des Clubs avec une défense presque entièrement renouvelée cet été, mais le renforcement de sa défense pourrait ne pas être terminé. Après les recrutements du latéral droit Trent Alexander-Arnold et du défenseur central Dean Huijsen, les Merengues devraient recruter un latéral gauche.

Cela jetterait vraisemblablement le doute sur l'avenir de Ferland Mendy et Fran Garcia. Le Real Madrid est en négociations avec Benfica pour le latéral gauche espagnol Alvaro Carreras, dont les conditions personnelles ont déjà été convenues. Benfica s'obstine à propos de sa clause libératoire de 50 millions d'euros, que les Merengues souhaitent vivement réduire. Ils ont une semaine pour régler le problème, le mercato pré-Coupe du Monde des Clubs se terminant mardi prochain.

Le nouvel entraîneur Xabi Alonso devrait utiliser un 4-3-3 dans un premier temps aux États-Unis, et travaillera à l'adoption de cette formation. Actuellement, lui et son équipe ne pensent pas avoir les atouts pour jouer en défense à trois et privilégieront donc deux défenseurs centraux. Eder Militao, Antonio Rudiger et David Alaba reviennent de blessure, tandis que Raul Asencio et Dean Huijsen abordent le tournoi en pleine forme.

Des doutes subsistent cependant quant à leurs options défensives, et Marca affirme qu'elles seront étudiées pendant la Coupe du Monde des Clubs. Le Real Madrid envisagera de recruter un deuxième défenseur central cet été s'il n'est pas convaincu par les résultats.

Si la starlette de La Fabrica avant sa blessure aux ligaments croisés l'été dernier était Joan Martinez, 17 ans, Alonso évaluera deux autres talents émergents lors de la Coupe du Monde des Clubs. Jacobo Ramon a commencé à jouer sous les ordres de Carlo Ancelotti en cas de besoin, et a été très encensé par l'Italien. Diego Aguado, qui peut également jouer arrière gauche, sera également convoqué pour le déplacement aux États-Unis.