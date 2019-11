Real Madrid - Un maillot sublime pour le nouvel an chinois !

À trois mois des festivités, le site Footy Headlines a révélé ce à quoi devrait ressembler le maillot madrilène pour le nouvel an chinois.

Le marketing ne perd pas son temps. Et, quand bien même le nouvel an chinois n’aura lieu que dans trois mois, précisément le 25 janvier 2020, les équipementiers ont d’ores et déjà préparé des maillots spéciaux pour l’occasion.

Tous les clubs qui possèdent une base de fans plus ou moins importante en seront de la partie. Le entre évidemment dans cette catégorie, et Adidas a prévu du lourd pour l’occasion.

Le Real utilisera-t-il sa nouvelle tunique en match officiel ?

Le site Footy Headlines a réussi à se procurer un aperçu du 4e maillot madrilène, spécial "nouvel an chinois", et le résultat est au rendez-vous avec cette tunique noire tachetée de confettis dorés.

Pour l’instant, nos confrères ne disposent pas d’informations supplémentaires au sujet de la sortie du maillot, ou même de sa commercialisation en Europe. Le Real utilisera-t-il sa nouvelle tunique en match officiel ? L’avenir nous le dira.