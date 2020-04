Real Madrid - Toni Kroos s'explique après la baisse des salaires

Le milieu de terrain du Real Madrid s'est exprimé en faveur du programme de baisse de salaire en Espagne alors que ses propos ont été mal interprétés.

Mercredi soir, le Real Madrid a annoncé un accord volontaire conclu avec les équipes de football et de basket-ball, au coeur de la pandémie de coronavirus et des diffcultés économiques induites par l'arrêt des compétitions. Les joueurs et entraîneurs des équipes premières ont ainsi accepté "de baisser volontairement leur salaire pour cette année". Une baisse significative comme l'a confirmé l'entité madrilène via un communiqué officiel publié dans la soirée.

"Il est logique de renoncer à une partie de notre salaire"

Une décision on ne peut plus logique en ces temps de crise, qui n'est pas sans rappeler les propos récemment déclarés par le milieu de terrain Toni Kroos, lequel n'avait pas été très clair quant à sa position par rapport à une potentielle baise de salaire. "Je suis favorable au paiement du salaire complet et à ce que tout le monde fasse des choses sensées avec. Tout le monde est invité à aider là où ils sont nécessaires, et il y a de nombreux endroits où cela est nécessaire", avait-il confié.

Depuis, ses propos n'ont pas manqué de faire polémique. Selon lui, ils ont surtout été très mal interprétés. "Il est possible qu'ils n'aient pas été traduits correctement ou que certains ne veuillent pas comprendre. Dès le premier instant, mon avis, vous me connaissez bien, a été le suivant : si nous pouvons aider les travailleurs et les différents secteurs du club, il est logique de renoncer à une partie de notre salaire, chose qui s'est vérifiée aujourd'hui", s'est-il justifié sur Twitter.