Coronavirus, baisse des salaires au Real Madrid

Le Real Madrid vient de confirmer que les joueurs et le staff des équipes de football et de basket-ball réduiront leurs salaires.

Le club a annoncé un accord volontaire conclu avec les équipes de football et de basket-ball au coeur de la pandémie de coronavirus et des diffcultés économiques induites par l'arrêt des compétitions.

Le Real Madrid rêve d'un prodige du FC Valence

Les joueurs et entraîneurs des équipes premières de football et de basket-ball du ont convenu ce mercredi "de baisser volontairement leur salaire pour cette année", une baisse significative comme l'a confirmé l'entité madrilène via un communiqué officiel publié ce mercredi :

Plus d'équipes

"Les joueurs et entraîneurs des équipes premières de football et de basket-ball du Real Madrid, dirigées par leurs capitaines, ainsi que les principaux dirigeants des différentes directions du club ont convenu de baisser volontairement leur rémunération pour cette année entre 10% et 20%, selon les circonstances pouvant affecter la clôture de cette saison sportive 2019-20 ", peut-on lire.