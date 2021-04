Real Madrid, Sergio Ramos positif au Covid-19

Le capitaine des Merengue sera obligé de passer les 10 prochains jours en quarantaine après avoir contracté le coronavirus.

Sergio Ramos a été testé positif au Covid-19 avant le match retour du Real Madrid face Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions ce mercredi. Le capitaine des Merengue a raté le match aller de la rencontre la semaine dernière en raison d'une blessure au mollet, mais l'équipe de Zinedine Zidane a quand même réussi à remporter une impressionnante victoire 3-1 en son absence, ainsi qu'en l'absence de Raphaël Varane.

Le Real Madrid devra à nouveau se passer de Sergio Ramos à Anfield mardi soir alors qu'il cherche à valider son billet dans le dernier carré de la compétition, l'Espagnol ayant été diagnostiqué au coronavirus après la dernière série de contrôles médicaux du club. Le géant de la Liga a confirmé la nouvelle dans un communiqué officiel, qui se lit comme suit: "Le Real Madrid CF annonce que notre joueur Sergio Ramos a obtenu un résultat positif lors du dernier test COVID-19 qui a été effectué."

Sergio Ramos a raté les trois derniers matchs du Real Madrid en raison d'une blessure, sa dernière apparition pour le club ayant eu lieu lors du match retour de leur huitième de finale de Ligue des champions avec l'Atalanta le 16 mars. Le joueur de 35 ans devra désormais s'auto-isoler pendant 10 jours conformément aux protocoles de quarantaine Covid-19, et ne sera pas autorisé à revenir à l'action tant qu'il n'aura pas publié un test négatif après cette période.

L'article continue ci-dessous

En plus de rester à l'écart de la rencontre avec Liverpool, Sergio Ramos ne sera pas non plus disponible pour les Merengue lors des deux prochains matches de la Liga à Getafe et Cadiz. Le champion du monde 2010 pourrait être sur le point de revenir lorsque l'équipe de Zidane affrontera le Real Betis à Santiago Bernabeu le 24 avril, mais seulement s'il s'est complètement rétabli du coronavirus et de son problème de mollet.

Sergio Ramos a subi une saison perturbée par les blessures en 2020-2021, ce qui a limité sa contribution globale à la cause du Real Madrid. L'international espagnol a été absent pendant 27 matches toutes compétitions confondues en raison d'une variété de blessures et de maux différents, Nacho intervenant souvent pour remplir sa place au cœur de la défense. Sergio Ramos n'a fait que 20 apparitions pour Madrid au total cette saison, marquant quatre buts tout en délivrant une passe décisive.

Le dernier problème de forme de Sergio Ramos survient à un moment où son avenir à Madrid est remis en question, son contrat actuel devant expirer à la fin du mois de juin. Les Merengue n'ont pas encore proposé de nouvelles conditions à leur capitaine et il a été suggéré qu'il quittera la capitale espagnole cet été au milieu de liens avec le Paris Saint-Germain et Manchester United. Le Real Madrid n'aura plus que six matches de Liga au moment où il sera en mesure de revenir sur le terrain, mais peut également être en demi-finale de la Ligue des champions, et beaucoup pourrait encore dépendre de l'impact qu'il aura en cette fin de saison.