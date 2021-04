Real Madrid, des blessures en pagaïe !

Une victoire pyrrhique. Malgré son succès lors du Clasico, le Real a beaucoup de mal au niveau des blessures.

Le Real Madrid a remporté le Clasico contre son grand rival, Barcelone, mais il se déplace pour affronter Liverpool en Ligue des champions avec de graves problèmes de blessures, note AS.

Lucas Vazquez est sorti après un lourd duel avec Sergio Busquets, tandis que Toni Kroos et Fede Valverde ont également été remplacés suite à des coups. "Nous sommes à la limite", a déclaré Zinedine Zidane après le match. La situation de Lucas Vazquez est la plus inquiétante pour Zidane.

Madrid évaluera aujourd'hui sa forme physique et déterminera si la blessure qui l'a contraint à se retirer à la 43e minute était simplement un traumatisme ou quelque chose de interne et de plus grave, ainsi que s'il sera apte à affronter Liverpool.

Valverde a un léger problème avec son adducteur et pourrait difficilement descendre le petit escalier qui sépare le stade du tunnel des vestiaires. Kroos n’a pas non plus bien terminé le match, boitant visiblement après être sorti en même temps que Valverde.

Les trois joueurs seraient en ligne pour commencer contre Liverpool s'ils étaient en forme, mais Kroos est particulièrement important. L’Allemand est en superbe forme, l’architecte d’une grande partie du bon football madrilène ces dernières semaines.

Pour rappel, après s’être adjugé celui à Nou Camp, le Real Madrid a remporté ce samedi le deuxième Clasico de la saison. Celui disputé à Valdebebas. A domicile, les champions en titre ont fourni une grande première période et ce fut suffisant pour aller chercher la victoire. Une victoire capitale car elle permet aux Merengue de s’emparer temporairement de la tête du classement de la Liga.

Sur la lancée de leurs bons résultats récents, les Castillans ont donc signé une grande entame de match et il n’a fallu attendre que 13 minutes de jeu pour les voir prendre l’avantage à la marque. Une ouverture du score signée de l’inévitable Karim Benzema. L’attaquant français a marqué pour le 7e match de suite en championnat en venant couper d’une brillante talonnade un service de Lucas Vazquez. Un geste de grande classe, comme seuls les plus grands en sont capables, et qui s’est révélé être très précieux. Toni Kroos a inscrit le but du 2-0 d'un coup franc. Mingueza a réduit la marque à l'heure de jeu.